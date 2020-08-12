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'ye Marko Livaja'dan kötü haber!

Son dakika haberleri... Muriqi'nin transfer olması durumunda alternatif isimlerden biri olan AEK forması giyen Marko Livaja için sarı lacivertli takıma kötü haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.8.2020 17:45 Son Güncelleme: 12.8.2020 17:46 ABONE OL
Fenerbahçe'ye Marko Livaja'dan kötü haber!

Hücum hattını güçlendirmek adına çalışmalarına sürdüren Fenerbahçe'ye son olarak menajerler tarafından yıldız futbolcu Marco Livaja önerilmişti.

Sarı lacivertli kulübün yetkilileri bu transfere sıcak bakarken, Yunanistan'dan konu ile ilgili önemli bir haber okuyuculara aktarıldı.

"TRANSFER İMKANSIZ"
Novasports.gr adlı internet sitesinde yer alan bilgilere göre Livaja'nın maliyeti, Fenerbahçe'nin içerisinde bulunduğu ekonomik durumu aşıyor ve bu transferin olması neredeyse imkansız.

Haberin detaylarında Fenerbahçe'nin,Türk Futbol Federasyonu ve UEFA'nın kıskacında olduğu ifade edilirken, sarı lacivertlilerin bu transferi gerçekleştiremeyeceği belirtildi.

EROL BULUT ÇOK İSTİYOR
Öte yandan AEK kaptanının Erol Bulut tarafından bizzat istenildiği yazılan haberde, başarılı teknik adamın bir yandan da Fenerbahçe altyapısından çıkan genç oyuncuları hücum bölgesinde değerlendirmek üzere çalışmalar yapacağı ifade edildi.

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Fenerbahçe'ye Marko Livaja'dan kötü haber!
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