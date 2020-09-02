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'den Dirar kararı! Yeni takımı...

'de taraftarlar tarafından eleştirilen fakat kadronun vazgeçilmezleri arasında yer alan ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Ayrılığa hazırlanan yıldız futbolcuya Avrupa'dan sürpriz bir takım talip oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 2.9.2020 21:31 Son Güncelleme: 2.9.2020 21:40 ABONE OL
Fenerbahçe'den Dirar kararı! Yeni takımı...

Fenerbahçe, Nabil Dirar ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Belçika basınında yer alan bilgilere göre yıldız futbolcu, eski takımına geri dönmeye hazırlanıyor.

Faslı futbolcu, daha önce formasını terlettiği Club Brugge ile transfer görüşmelerini sürdürüyor.

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Gökhan Gönül'ün transferiyle beraber bek konusundaki sorununu çözen Fenerbahçe'nin, Dirar'ın ayrılığına sıcak baktığı ifade edildi.

Nabil Dirar, Fenerbahçe'de oynadığı süre zarfı boyunca 89 müsabakada rol alırken 8 gol 12 asist kaydetti.

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Fenerbahçe'den Dirar kararı! Yeni takımı...
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