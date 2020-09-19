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'de 2. haftanın maç programı ve fikstürü! Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

'de 2. hafta, Yeni Malatyaspor ile Göztepe arasındaki mücadele ile başladı. Taraflar 1-1 beraber kalırken bir puanı paylaştılar. Bu noktada, haftanın diğer maçlar ise merak konusu oldu. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte, Süper Lig'de 2. haftanın maç programı ve fikstürü...

Giriş Tarihi: 19.9.2020 11:15 Son Güncelleme: 19.9.2020 11:16 ABONE OL
Süper Lig'de 2. haftanın maç programı ve fikstürü! Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de 2. hafta heyecanı başladı. Haftanın açılış karşılaşmasında Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe'yi konuk etti. 1-1'lik skorla biten mücadelede, taraflar birer puana razı oldu. Haftanın en önemli mücadelesinde Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanışı ise Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor maçı ile olacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte, Süper Lig haftanın maç programı ve fikstürü...

SÜPER LİG 2. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

18 Eylül Cuma:

20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

19 Eylül Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

20 Eylül Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük (Kalyon)

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

21 Eylül Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

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Süper Lig'de 2. haftanın maç programı ve fikstürü! Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
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