Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Adana derbisinde gol sesi çıkmadı! Adana Demirspor 0-0 Adanaspor

derbisinde gol sesi çıkmadı! 0-0

. 1. Lig'de derbisi oynandı. Geçtiğimiz sezon 'e çıkma şansını kaybeden , sahasında 'u ağırladı.

Giriş Tarihi: 4.10.2020 21:22 ABONE OL
Adana derbisinde gol sesi çıkmadı! Adana Demirspor 0-0 Adanaspor
TFF. 1. Lig'de Adana derbisi oynandı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e çıkma şansını son maçta kaybeden Adana Demirspor, sahasında Adanaspor'u ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve her iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından dördüncü hafta oynanan TFF 1. Lig'de Adana Demirspor puanını 8'e çıkardı. Adanaspor ise 6 puana yükseldi.

Adanaspor, önümüzdeki hafta sahasında Altınordu'yu ağırlayacak. Adana Demirspor ise Altay deplasmanına konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR
8'inci dakikada orta sahada kazandığı topla atağa kalkan Adana Demirspor'da Traore, çalımlarla Adanaspor kalesine sokuldu. Traore'nin ceza sahası yayı üzerinden gönderdiği sert şutu kaleci Karacic, kornere çeldi.

16'ncı dakikada Adanaspor'da orta sahada topu alan Tevfik, ceza sahası dışına kadar topu sürdü ve şutunu gönderdi. Meşin yuvarlak kalenin yanından az farkla auta çıktı.

25'inci dakikada Adanaspor'un sol kanattan gerçekleştirdiği atakta Ryan topu ileri taşıdı. Ryan'ın ortasında topa yükselen Ozegovic'in kafa vuruşunda top kaleci Zubas'ta kaldı.

İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

46'ncı dakikada Adana Demirspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Pa Dibba içe kat ederek şutunu gönderdi ancak kaleci Karacic topun sahibi oldu.

80'inci dakikada sağ kanattan atağa kalkan Adana Demirspor'da Sinan, topu ceza sahası içerisindeki Pa Dibba'ya gönderdi. Dibba'nın gelişine şutunda top üstten auta çıktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Okullar ne zaman açılacak, 5 Ekim Pazartesi açılıyor mu? Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim yarın mı?
Çürük diş sorununu bitiyor! İşte çürük dişi önleyen ve çürüğü azaltan besinler...
Milli Piyango İdaresi ile 3 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle açıklandı!
SON DAKİKA GELİŞMESİ - Altın fiyatları hareketlendi! 4 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
MasterChef eleme adayı kimler oldu? 3 Ekim 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Flaş isimler...
Yıldız Tilbe asker traşı gibi kestirdiği saçlarıyla sosyal medyada gündem oldu! "Çok yakışıklı olmuşsun"
Fenerbahçe'de şok gerçek ortaya çıktı! Serdar Aziz ve Deniz Türüç...
SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranları! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?
SON DAKİKA: Adana'da dehşet! Öldürdükten sonra bu mesajı göndermiş...
Baba olmak için gün sayan şarkıcı Soner Sarıkabadayı sevgilisi Camelo Lopez ile evlendi! 8.5 aylık hamile Camelo Lopez ile Soner Sarıkabadayı'nın nikahından kareler...
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana derbisinde gol sesi çıkmadı! Adana Demirspor 0-0 Adanaspor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA