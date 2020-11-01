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'de dikkat çeken Perotti detayı!

'de ilk 6 haftayı yenilgisiz şekilde 2 beraberlikle geçen 'de yüzler gülüyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör 6 hafta boyunca yaptığı rotasyonlarla dikkat çekerken, yalnızca yeni Perotti henüz kadroya giremedi.

Giriş Tarihi: 1.11.2020 09:04 ABONE OL
Fenerbahçe'de dikkat çeken Perotti detayı!

Yoğun bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, ligin ilk 6 haftasında da tam anlamıyla futbolcu sirkülasyonu yaşadı. 6 haftalık dönemde teknik heyet tam 24 oyuncuya süre verdi. Kaleciler Harun ve Oytun'un yanı sıra Ömer Faruk ve Sadık kadroda yer alan ancak sahaya sürülmeyen isimler oldu. Sakatlığı olan Perotti ise kadroya giremedi. Dirar da A Takım planlamasında düşünülmediği ve bu süreçte Covid-19 olduğu için son 5 lig maçında 21 kişilik kadroya dahil edilmedi.

Altay Bayındır, Caner Erkin ve Luiz Gustavo 6 karşılaşmada da görev alarak Erol Bulut'un vazgeçilmezleri arasına girdi. Fenerbahçe forması ile süre alan ancak şu an takımda bulunmayan isimler ise Zanka, Frey ve Deniz Türüç oldu.

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Fenerbahçe'de dikkat çeken Perotti detayı!
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