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'dan tazminat kazandı

ekiplerinden 'da forma giyen , 2016 yılında doping yaptığı gerekçesiyle aldığı cezadan aklanması nedeniyle () tazminat alacak. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 4.11.2020 21:53 Son Güncelleme: 4.11.2020 22:04 ABONE OL
Mamadou Sakho WADA'dan tazminat kazandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'da forma giyen Mamadou Sakho, 2016 yılında doping yaptığı gerekçesiyle aldığı cezadan aklanması nedeniyle Dünya Dopingle Mücadele Ajansından (WADA) tazminat alacak.

2016'da Liverpool'da oynadığı dönemde "higenamine" adlı maddeyi kullandığı gerekçesiyle futboldan 30 gün men cezası alan ve söz konusu maddenin doping içermemesinin sonradan anlaşılması üzerine aklanan 30 yaşındaki Sakho'nun, WADA'ya karşı açtığı tazminat davası sonuçlandı.

Davayı kaybeden WADA, verilen men cezasının hatalı olduğunu kabul ederek 30 yaşındaki futbolcunun yaşadığı maddi zararı karşılamayı üstlendi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından konu hakkında açıklamalarda bulunan Sakho, "Ailem, arkadaşlarım ve bu zor süreçte yanımda olan herkes adına çok mutluyum. Profesyonel bir sporcu veya futbolcunun böyle bir durumla karşılaşması kolay değil. Suçlanabileceğiniz en kötü şey, doping. Bugün hayatımın en önemli günlerinden birini yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Sakho, o dönem verilen ceza nedeniyle UEFA Avrupa Ligi finalinde Liverpool formasıyla Sevilla karşısında görev alamamış ve 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) Fransa Milli Takımı'nın kadrosuna seçilememişti.

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Mamadou Sakho WADA'dan tazminat kazandı
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