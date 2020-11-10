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Yaz döneminde 18 futbolcu alarak gövde gösterisi yapan , devre arasında da boş durmuyacak. Erol Bulut'un rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde hedef West Ham'da forma giyen oldu.

Giriş Tarihi: 10.11.2020 09:16 Son Güncelleme: 10.11.2020 09:27 ABONE OL
Fenerbahçe'de hedef Andriy Yarmolenko

Enner Valencia'dan bir türlü verim alamayan Kanarya bu futbolcunun yerine alınabilecek isimler için ön çalışmalara başladı.

Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun en çok ilgisini çeken oyuncu ise West Ham'da yedek kalan Andriy Yarmolenko oldu.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

31 yaşındaki Ukraynalı sağ kanat oyuncusunun ara transferde kiralanması için koşullar araştırılmaya başlandı. Belözoğlu, Ukraynalı futbolcuların Türkiye'ye çabuk uyum sağlamasını da önemli bir avantaj olarak görüyor.

1.90 boyundaki Yarmolenko, Dinamo Kiev'deki müthiş performansının ardından Dortmund'un yolunu tutmuş, oradan da West Ham'a transfer olmuştu. (Fotomaç)

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Fenerbahçe'de hedef Andriy Yarmolenko
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