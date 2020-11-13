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'a bir şok daha! 'ın corona virüsü testi pozitif sonuçlandı

, , Alexander-Arnold, Thiago, Fabinho ve Alex Oxlade-Chamberlain'i çeşitli sebeplerle kullanamayan ekibi 'a bir kötü haber de Mısırlı oyuncusu 'tan geldi. , Salah'ın corona virüsü testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 13.11.2020 18:34 ABONE OL
Liverpool'a bir şok daha! Salah'ın corona virüsü testi pozitif sonuçlandı

Joe Gomez, Virgil Van Dijk, Alexander-Arnold, Thiago, Fabinho ve Alex Oxlade-Chamberlain'i çeşitli sebeplerle kullanamayan Premier Lig ekibi Liverpool'a bir kötü haber de Mısırlı oyuncusu Salah'tan geldi. Mısır Futbol Federasyonu, Salah'ın corona virüsü testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Mısır Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, yapılan testlerde Salah'ın corona virüsü testinin pozitif sonuçlanmasına karşın diğer oyuncularda pozitif vakaya rastlanmadığı belirtildi. Öte yandan federasyon, yıldız ismin semptom göstermediğini ve Salah'ın doktor gözetiminde başka testlere de tutulacağı açıkladı.

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Liverpool'a bir şok daha! Salah'ın corona virüsü testi pozitif sonuçlandı
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