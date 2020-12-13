Fenerbahçe'de işler iyi gitmiyor! Erol Bulut inkar etmişti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, “Fener’in sistemi yok” eleştirilerini inkar etti. Malatya maçındaki kopuk futbol, acı gerçeği gözler önüne serdi. Bulut’lu Kanarya, sezon başından bu yana organize hareket edemedi. Fener’in yetersiz futbolu Malatya maçında iflas etti.
Giriş Tarihi: 13.12.2020 01:37Son Güncelleme: 13.12.2020 01:38ABONE OL
Fenerbahçe'nin Erol Bulut yönetimindeki futbolu "Error (hata)" veriyor... Bulut, hafta içerisinde takımın sistemi olmadığı yönündeki eleştirileri sert bir şekilde inkar ederken dün Yeni Malatya karşısında oynanan futbol ve alınan sonuç eleştirilerin haklılığını gözler önüne serdi.
ORGANİZE BİR GÖRÜNTÜ VEREMEDİ
Sezon başından bu yana organize bir görüntü veremeyen Fener'in sistemsiz futbolu dün iflas etti. Sarı-Lacivertliler, sahasında Yeni Malatyaspor'a farklı yenilerek taraftarını kahretti.
BULUT'UN TAHTI SALLANIYOR!
Beklenen sonuçları alamadığı gibi istenilen futbolu da takımına oynatamanay Erol Bulut'un, Fener'deki geleceği de tartışmaya açıldı. Birçok taraftar Bulut'u istifaya çağırdı.
KADIKÖY'DE TARİHİ TERSTEN YAZDILAR!
Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'nin iç sahadaki en kötü serisine imza attı... Sarı-Lacivertliler, Konyaspor ve Beşiktaş'ın ardından dün de evinde Yeni Malatya'ya farklı kaybetti. Böylelilkle tarihinde ilk kez sahasında üst üste 3. yenilgisinin aldı. Taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.