Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de işler iyi gitmiyor! Erol Bulut inkar etmişti

'de işler iyi gitmiyor! inkar etmişti

Teknik Direktörü , “Fener’in sistemi yok” eleştirilerini inkar etti. maçındaki kopuk , acı gerçeği gözler önüne serdi. Bulut’lu Kanarya, sezon başından bu yana organize hareket edemedi. Fener’in yetersiz futbolu Malatya maçında iflas etti.

Giriş Tarihi: 13.12.2020 01:37 Son Güncelleme: 13.12.2020 01:38 ABONE OL
Fenerbahçe'de işler iyi gitmiyor! Erol Bulut inkar etmişti
Fenerbahçe'nin Erol Bulut yönetimindeki futbolu "Error (hata)" veriyor... Bulut, hafta içerisinde takımın sistemi olmadığı yönündeki eleştirileri sert bir şekilde inkar ederken dün Yeni Malatya karşısında oynanan futbol ve alınan sonuç eleştirilerin haklılığını gözler önüne serdi.

ORGANİZE BİR GÖRÜNTÜ VEREMEDİ
Sezon başından bu yana organize bir görüntü veremeyen Fener'in sistemsiz futbolu dün iflas etti. Sarı-Lacivertliler, sahasında Yeni Malatyaspor'a farklı yenilerek taraftarını kahretti.

BULUT'UN TAHTI SALLANIYOR!
Beklenen sonuçları alamadığı gibi istenilen futbolu da takımına oynatamanay Erol Bulut'un, Fener'deki geleceği de tartışmaya açıldı. Birçok taraftar Bulut'u istifaya çağırdı.

KADIKÖY'DE TARİHİ TERSTEN YAZDILAR!
Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'nin iç sahadaki en kötü serisine imza attı... Sarı-Lacivertliler, Konyaspor ve Beşiktaş'ın ardından dün de evinde Yeni Malatya'ya farklı kaybetti. Böylelilkle tarihinde ilk kez sahasında üst üste 3. yenilgisinin aldı. Taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika: Bugün 14 Aralık 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Son dakika haberi: Esnafa kira yardımı, yılbaşında sokağa çıkma yasağı... Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nda alınan kararları açıkladı
Son dakika haberi: Sıfır otomobil alacaklar bu habere dikkat! Faizsiz araba kampanyaları geliyor...
Kabızlık çekenler dikkat! İşte kabızlığa karşı en etkili yiyecek
SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları düştü! Altın kritik seviyenin altını gördü: Uzman isim uyardı: Ciddi satış baskısı gelebilir
MasterChef kim elendi? 13 Aralık 2020 MasterChef’te en son kim elendi? Eleme gecesinde o isme şeflerden büyük övgü
Son Dakika Magazin Haberi: Coşkun Sabah’tan yıllar sonra gelen ihanet itirafı! 'Beni Tanju Çolak'la aldattı'
SON DAKİKA: Hayalindeki sıfır otomobili aldı hayatının şokunu yaşadı! Araba 120 ile giderken...
Son dakika haberler... Terörist Murat Karayılan: 'Biz bu 4 şehirde bittik'
Son dakika haberi: Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim hakkında Bakan Selçuk'tan kritik açıklama...
Avrupa ve ABD’ye nefes aldıran girişim
Avrupa ve ABD’ye nefes aldıran girişim
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de işler iyi gitmiyor! Erol Bulut inkar etmişti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA