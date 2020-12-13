Fenerbahçe'de işler iyi gitmiyor! Erol Bulut inkar etmişti

Fenerbahçe'nin Erol Bulut yönetimindeki futbolu "Error (hata)" veriyor... Bulut, hafta içerisinde takımın sistemi olmadığı yönündeki eleştirileri sert bir şekilde inkar ederken dün Yeni Malatya karşısında oynanan futbol ve alınan sonuç eleştirilerin haklılığını gözler önüne serdi.Sezon başından bu yana organize bir görüntü veremeyen Fener'in sistemsiz futbolu dün iflas etti. Sarı-Lacivertliler, sahasında Yeni Malatyaspor'a farklı yenilerek taraftarını kahretti.Beklenen sonuçları alamadığı gibi istenilen futbolu da takımına oynatamanay Erol Bulut'un, Fener'deki geleceği de tartışmaya açıldı. Birçok taraftar Bulut'u istifaya çağırdı.Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'nin iç sahadaki en kötü serisine imza attı... Sarı-Lacivertliler, Konyaspor ve Beşiktaş'ın ardından dün de evinde Yeni Malatya'ya farklı kaybetti. Böylelilkle tarihinde ilk kez sahasında üst üste 3. yenilgisinin aldı. Taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.