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Koşukavak ilk maçta galibiyete ulaştı!

'in 13. haftasında Denizlispor, yeni teknik direktörü ile çıktığı ilk maçta lider 'u mağlup etti.

Giriş Tarihi: 20.12.2020 23:24 ABONE OL
Koşukavak ilk maçta galibiyete ulaştı!
Denizlispor'un yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak, çıktığı ilk maçta 3 puan almayı başardı. Alanyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Koşukavak, "Oyuncularımı tebrik ederim. Bana 3 günlük kısa bir sürede çok inandılar. Düşündüğüm senaryoyu sahaya yansıttılar" dedi.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor ile mücadele etti. Rodallega'nın 8. dakikada öne geçirdiği yeşil-siyahlı ekip, skoru korumayı başararak kendi evinde ilk galibiyetini aldı. 7 haftanın sonunda tekrar 3 puan almanın mutluluğunu yaşayan Denizlispor, sıralamadaki yerini değiştiremedi. Takıma 3 gün önce katılan Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, çıktığı ilk maçta galibiyet aldı. Galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan Koşukavak, oyuncularının 3 günde kendisine inanarak, istediği oyunu sahaya yansıttığı için teşekkür etti. Rakibin zor olduğunu belirten Koşukavak, "Alanyaspor zor bir rakipti. 3 günde böyle bir karakter koydukları için teşekkür ederim. İnşallah ilerleyen haftalarda devam eder. 3 günde Alanyaspor gibi bir rakibe karşı organize olmak kolay bir şey değil. Alanyasporlu oyuncular oynadıkları oyuna inanmış ve birçok takım onlara çözüm üretememiş. Sadece 3'üncü mağlubiyetini aldılar herhalde, öyle hatırlıyorum" dedi.

"Mevcut şartlara göre bir oyun planı çıkarmam gerekiyordu"
Kısa sürede hazırlandıklarını dile getiren teknik direktör Koşukavak, "Benim Denizlispor'da mevcut şartlara göre bir oyun planı çıkarmam gerekiyordu. Oyuncularım sağ olsunlar, 3 gün içerisinde çok özveride bulundular. Çok teorik ve vaktimiz yettiği kadar sahada pratik çalıştık. Alanyaspor, oyunun topa sahip olan tarafını tercih ediyorlar. Bizim topa sahip olarak oynayacak vaktimiz yoktu. Daha pragmatik yaklaşmamız lazımdı ve kazanmamız lazımdı. Bundan 3 saat önce Denizlispor'un sadece 6 puanı vardı. 3 gün önce gelmişsiniz, oraya bir akıl getirmeniz gerekiyor. Oyuncuları inandırmanız gerekiyor. Başardık. Daha akılcı bir oyun seçmemiz gerekiyordu, onu da yaptık. Allah'a çok şükür, 3 gündür çok emek verdik, çok çalıştık. Kısa zamanda önemli işler yapmamız gerekiyor. Vaktimiz yok. Kazandığımız için mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Çok rotasyon yapamıyorum"
Gelecek haftaların zor olduğunun altını çizen Koşukavak, "Kazanmaya giden yolda nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynayacağız. Kadro derinliği ve sakat oyuncusu sayısı fazla. Çok rotasyon yapamıyorum. Gelecek haftadaki 3 maç biraz sıkıntı oluşturabilir. Burada da ağır bir iş var, çözümünü bulmanın yollarını arayacağız. Şu anda mutluyuz. Bu akşam sevineceğiz ama yarın başka bir iş başlıyor" diye konuştu.

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Koşukavak ilk maçta galibiyete ulaştı!
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