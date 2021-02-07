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Deplasman avcısı !

'in 24. haftasında , Pazartesi akşamı saat 19.00'da 'a konuk olacak. Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde dış sahada çıktığı 7 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik elde etti. Fırtına dış sahadaki son yenilgisini 25 Ekim 2020’de karşısında almıştı.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 7.2.2021 16:49 Son Güncelleme: 7.2.2021 16:58 ABONE OL
Deplasman avcısı Trabzonspor!

Süper Lig'de son haftalarda büyük bir çıkış yapan ve zirve ile her geçen hafta aradaki puan farkını eriten Trabzonspor, bu akşam deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Ligde çıktığı son 6 maçta yenilmeyen Bordo-Mavililer, dış sahada ise 8 maçtır kaybetmiyor. Deplasmanda en son 25 Ekim'de Fenerbahçe'ye kaybeden Karadeniz Fırtınası ardından oynadığı 8 maçta 5 galibiyet 3 beraberlik elde etti.

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Trabzonspor Abdullah Avcı yönetiminde ise dış sahada hiç yenilgi görmedi. Avcı yönetiminde 7 dış saha maçında 5 galibiyet 2 beraberlik alan Trabzonspor, son iki maçında ise puan kaybetmedi. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda 9 gol atarken, kalesinde ise 4 gol gördü ve 17 puan topladı. Bordo-mavililer, Yeni Malatyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılması halinde ise bu sezon ilk kez üst üste 3 maçını dış sahada kazanmış olacak.

KİRALIKLAR COŞTU

Trabzonspor'un devre arası transfer döneminde Ümraniyespor'a kiraladığı Ahmet Canbaz, performansıyla dikkat çekti. Gurbetçi futbolcu Ümraniyespor'la çıktığı 2. maçta 2 golünü attı. Ayrıca bordo-mavililerin alt yapısında yetişen ve ligin ilk yarısını 2.lig ekibi Turgutluspor'da geçiren ve çıktığı 11 maçta 5 gol atan Koray Kılınç, ara transfer döneminde transfer olduğu İstanbulspor'da ilk golünü kaydetti.

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Öte yandan Trabzonspor'un deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçı kafilesi belli oldu.

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Deplasman avcısı Trabzonspor!
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