Deplasman avcısı Trabzonspor!

Trabzonspor Abdullah Avcı yönetiminde ise dış sahada hiç yenilgi görmedi. Avcı yönetiminde 7 dış saha maçında 5 galibiyet 2 beraberlik alan Trabzonspor, son iki maçında ise puan kaybetmedi. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda 9 gol atarken, kalesinde ise 4 gol gördü ve 17 puan topladı. Bordo-mavililer, Yeni Malatyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılması halinde ise bu sezon ilk kez üst üste 3 maçını dış sahada kazanmış olacak.