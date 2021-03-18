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Giriş Tarihi: 18.3.2021 09:34

Lazio'yu zorlanmadan geçti!

İHA
Bayern Münih Lazio'yu zorlanmadan geçti!

'nde çeyrek finalistler belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Alman devi , sahasında İtalyan temsilcisi Lazio'yu 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Öte yandan gecenin diğer maçında ise İngiliz ekibi Chelsea, İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i 2-0 yenerek çeyrek finale çıkan bir diğer takım oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Lazio'yu 4-1 mağlup eden Bayern Münih, rövanşta rakibini Allianz Arena'da ağırladı. Alman ekibi 33. dakikada Robert Lewandowski'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, 72. dakikada Choupo-Moting'in golüyle Münih farkı 2'ye çıkardı. 82. dakikada Lazio, Parolo'nun golüyle skoru 2-1'e taşısa da 90 dakika bu skorla sona erdi ve Bayern Münih çeyrek finale yükseldi.

Öte yandan gecenin diğer maçında ise İngiliz ekibi Chelsea, İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i 2-0 yenerek çeyrek finale çıkan bir diğer takım oldu.

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Bayern Münih Lazio'yu zorlanmadan geçti!
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