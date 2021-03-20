Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe için Xherdan Shaqiri iddiası! Galatasaray da istemişti
Giriş Tarihi: 20.3.2021 11:58 Son Güncelleme: 20.3.2021 12:01

Son dakika: için iddiası! Galatasaray da istemişti

Son dakika: Fenerbahçe için Xherdan Shaqiri iddiası! Galatasaray da istemişti

'de şampiyonluk mücadelesi veren , gelecek sezon için de transfer çalışmalarını sürdürüyor. İngiliz basını ise bir son dakika iddiasını ortaya attı ve Fenerbahçe'nin 'un yıldız ismi 'yi istediğini yazdı. Shaqiri'yi Galatasaray da istemişti.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Beşiktaş ile derbide karşılaşacak olan Fenerbahçe, şampiyonluk iddiasını sürdürmek için mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Dev maç öncesi ise İngiliz basını Fenerbahçe için Xherdan Shaqiri iddiasını ortaya attı.



Liverpool Echo'nun haberine göre; Fenerbahçe, Liverpool'un İsviçreli yıldızı Xherdan Shaqiri'yle ilgileniyor. 29 yaşındaki kanat oyuncusuyla Lazio ve Sevilla'nın da ilgilendiği ifade edildi. Fenerbahçe'nin Diego Perotti'den yararlanamadığı için bir kanat oyuncusu daha transfer etmek istediği biliniyordu.Shaqiri'nin ismi transferde birçok kez Galatasaray ile de anılmıştı.

18 MAÇTA 1 GOL, 4 ASİSTLE OYNADI
Bu sezon Liverpool'da toplam 18 maça çıkan Shaqiri, 1 gol ve 4 asist yaptı. 29 yaşındaki futbolcunun Liverpool ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Renk haritasında son dakika | İşte Türkiye'nin il il ve güncel koronavirüs risk haritası renk kodları!
Yaşar Alptekin'den şaşırtan evlilik açıklaması! 3 ay önce hayatını kaybeden eşi Nilgün Altınyay’ın ölümüyle sarsılmıştı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan imzaladı! Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı
Hande Erçel babasını kaybeden Bige Önal için bakın ne yaptı! Hande Erçel 'Dostluk dediğin böyle olur' dedirtti...
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş uzaktan eğitim açıklaması: Lise son sınıfa...
Son dakika | Borcu olana müjde! Faizsiz çözüm için yeni düzenleme
Son dakika: Milli takım kadrosu belli oldu: İlk tebrik eden o oldu! Beşiktaş'tan tepki paylaşımı...
SON DAKİKA | İstanbul'a son dakika kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji'nin verdiği tarih...
Söylemezsem Olmaz'ın yorumcuları Seren Serengil ve Arto canlı yayında birbirine girdi! Deliye dönen Seren Serengil stüdyoyu terk etti!
Prof. Dr. Uğur Şahin: Her şey yolunda giderse bu ay sonunda Türkiye'de aşılamaya başlayabiliriz
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe için Xherdan Shaqiri iddiası! Galatasaray da istemişti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA