



Liverpool Echo'nun haberine göre; Fenerbahçe, Liverpool'un İsviçreli yıldızı Xherdan Shaqiri'yle ilgileniyor. 29 yaşındaki kanat oyuncusuyla Lazio ve Sevilla'nın da ilgilendiği ifade edildi. Fenerbahçe'nin Diego Perotti'den yararlanamadığı için bir kanat oyuncusu daha transfer etmek istediği biliniyordu.Shaqiri'nin ismi transferde birçok kez Galatasaray ile de anılmıştı.

18 MAÇTA 1 GOL, 4 ASİSTLE OYNADI

Bu sezon Liverpool'da toplam 18 maça çıkan Shaqiri, 1 gol ve 4 asist yaptı. 29 yaşındaki futbolcunun Liverpool ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.