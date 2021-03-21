Antep kaçtı, Malatya yakaladı

BOL gollü ve kırmızı kartlı maçta Yeni Malatyaspor, sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Konuk ekibinile iki kez öne geçtiği mücadelede Malatya, iki penaltı pozisyonu olmak üzere iki kez skoru dengeledi. 34. dakikada gelen penaltıya itiraz eden37'de kullanılan penaltıda ise Adem Büyük'ün vuruşu direkten döndü ve kaleci Günay'a çarpıp ağlara itti.Ev sahibinde de Hadebe kırmızı gördü. Öte yandan Gaziantep, mücadelenin orta hakemi Mert Güzenge ve VAR hakemi Fırat Aydınus'u"Kulübümüzün bugün (dün) Yeni Malatya maçında karşılaştığı hakem ve VAR hatalarının tarihe kara bir leke olarak geçeceğine inanıyoruz."