Antep kaçtı, Malatya yakaladı

BOL gollü ve kırmızı kartlı maçta Yeni Malatyaspor, sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Konuk ekibin Muhammet (13) veKenan Özer (69-penaltı) ile iki kez öne geçtiği mücadelede Malatya, iki penaltı pozisyonu olmak üzere iki kez skoru dengeledi. 34. dakikada gelen penaltıya itiraz eden Gaziantep Teknik DirektörüPinto, art arda iki sarı kartla atıldı. 37'de kullanılan penaltıda ise Adem Büyük'ün vuruşu direkten döndü ve kaleci Günay'a çarpıp ağlara itti. Adem,80'deki penaltıyı ise gole çevirdi. Ev sahibinde de Hadebe kırmızı gördü. Öte yandan Gaziantep, mücadelenin orta hakemi Mert Güzenge ve VAR hakemi Fırat Aydınus'u sert bir şekilde eleştirdi: "Kulübümüzün bugün (dün) Yeni Malatya maçında karşılaştığı hakem ve VAR hatalarının tarihe kara bir leke olarak geçeceğine inanıyoruz."