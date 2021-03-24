Son dakika: Simeone Fenerbahçe'ye Gallardo'yu önerdi! Erol Bulut'un yerine...

SIMEONE ONU ÖNERDİ

Fenerbahçe için birçok isim ortaya atılırken, en ciddisi Marcelo Gallardo... Arjantin TNT Sports kanalındaki bir programda, sarı-lacivertlilerin Gallardo'ya teklif yaptığı ve teknik adamın bunu kabul edebileceği duyuruldu.

TNT Sports kanalına bağlanan Arjantinli gazeteci Martin Castilla da Gallardo'nun Fenerbahçe'ye teklif sunacağını ifade etmişti. Sarı-Lacivertlilerle ilgili son iddia ise Arjantin'den geldi. Arjantinli gazeteci Martin Castilla, Fenerbahçe'nin River Plate'in hocası Marcelo Gallardo'yu takımın başına geçirmek istediği öne sürdü.