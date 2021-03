Giuliano'dan Süper Lig yorumu! "Duyguların ön plana çıktığı bir lig"

"TÜRKİYE BANA BREZİLYA'YI ANIMSATIYOR"

Brezilyalı futbolcuların genellikle Türkiye'de çok başarılı olduklarının hatırlatılması üzerine yetenekli oyuncu, "Türkiye mutfak zenginlikler, misafirperverlik ve futbola olan muazzam tutkusu sebebiyle bana Brezilya'yı anımsatıyor. Buraya gelen Brezilyalı futbolcuların başarılı olmasındaki ana neden bence bunlardan birkaç tanesi. O yüzden adaptasyon sorununu atlatabilecekleri bir ortam oluşturuluyor Brezilyalı futbolculara. Gerçekten çok usta ayaklar geldi Türkiye'ye. Türkiye'de geçirdiğim zaman içerisinde birçok şey bana Brezilya'yı anımsatıyor diyebilirim" ifadelerini kullandı.





"1 HAFTADA 2 PENALTI KAÇIRMIŞ BİR OYUNCU OLARAK ADLANDIRILMAYA BAŞLANDIM"

Galatasaray ve Fatih Karagümrük maçlarında kaçırdığı penaltılarla alakalı da konuşan Giuliano, "Başakşehir olarak şampiyonluktan sonra iyi bir performans gösteremedik. Kazanmamız gerek birçok maç vardı. Bireysel olarak da iyi bir sezon geçiremedim. Ama bunun birçok etmeni var. Üstesinden gelemediğim bazı sıkıntılar oldu. Buraya çok maçta oynayabileceğimi ve katkıda bulunabileceğimi düşünerek gelmiştim. Ancak çok fazla maç ritmi yakalayamadım. Diğer taraftan sakatlıklarla da boğuşmak zorunda kaldı kulübümüz. Bunlardan bir tanesi de bendim. İstemediğim bir sakatlık geçirdim. Sahalara dönüş de mental ve fiziksel olarak oldukça zordur. Sadece maç ritmi anlamında söylemiyorum, saha içindeki o özgüveni yakalama anlamında da zor bir süreçti. Galatasaray maçında bu etmenlerden birini ya da birkaç tanesini yaşamış olabiliriz diyebilirim. Çünkü hayatımda hiç penaltı kaçırmamış bir futbolcu olarak o özgüvenle topu penaltı noktasına koydum. Ancak maalesef gole çeviremedim ve maalesef o maçtan yenik ayrılmak zorunda kaldık. 1 hafta sona tekrar bir penaltı pozisyonu ve tekrar topun başına ben geçtim, tekrar kaçırdım. Bakıldığında Giuliano hiç penaltı kaçırmamış bir futbolcuyken, 1 haftada 2 penaltı kaçırmış bir oyuncu olarak adlandırılmaya başlandı. Maalesef bu tür zorluklarla başa çıkma durumundaydım. Belki uzun süre oynamamış olmanın vermiş olduğu bir özgüven eksikliği, maç ritminin eksik olması sebebiyle bu tür şeyler olmuş olabilir. Doğal olarak bu da sizin performansınızı, takımın performansını negatif etkiliyor. Ancak kafamızı eğmeyeceğiz, aynı şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çünkü takımımız çok kaliteli oyunculardan oluşuyor" diye konuştu.



"BULUNDUĞUMUZ POZİSYONU HAK ETMEDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Milli aradan sonra ligde daha iyi bir duruma gelmek istediklerinin de altını çizen Brezilyalı, "Antalya'ya kampa geldik. Hocamız bu süreçte bize sadece fiziksel yüklemelerde katkıda bulunmuyor aynı zamanda mental olarak da maçlara hazırlık sürecini çok iyi atlatmamıza yardımcı oluyor. Enerji yüklüyoruz burada. Aynı takım arkadaşlarımızla zamanımız çok daha verimli geçiyor. Çalışmalarımızı ciddi bir şekilde ve severek yapıyoruz. Çünkü bulunduğumuz pozisyonu hak etmediğimizi düşünüyoruz. Başakşehir, buraları hak etmiyor. Bu takımı ayağa kaldıracak, tekrardan çıkışa geçirecek olan bizleriz. Hocamızda sürekli bize bireysel ve grup konuşmalarında bunu sürekli ifade ediyor. İnanıyorum ki rüzgarı tersine çevirecek olan bizleriz. İhtiyacımız olan o 1 galibiyeti aldıktan sonra takımını morali üst seviyeye çıkacak ve çıkışa geçmeye başlayacağız" açıklamasında bulundu.



KISA VE UZUN VADELİ HEDEFLERİ

Giuliano, kısa ve uzun vadeli hedeflerine ilişkin ise şunları söyledi: "Ben futbolcu olarak her anını yoğun geçiren, sadece saha içi değil, saha dışında da çok ciddi çalışma gayreti içinde olan, yoğun program dahilinde çalışmayı seven birisiyim. Halen önümde uzun yıllar var. Sadece burada geçirdiğim süre içerisinde değil, bundan sonra atacağım adımlarda da şu anki bulunduğum fiziksel gücümü koruyarak geliştirme gayreti içerisinde olacağım. Sadece fiziksel gücümü değil, taktik bilgimi de çok iyi seviyeye getirmek ve futbolu o şekilde devam ettirme gayreti içerisinde olacağım. Başakşehir'de an itibarıyla iyi bir sezon geçirmiyoruz ama bireysel olarak elimden geleni bu takıma verme gayreti içerisinde olacağım. Kısa süreli hedeflerimde Başakşehir'i iyi yerlere getirmek, uzun süreli hedeflerim arasında da performansımı her zaman yukarı seviyeye çekmek istiyorum."