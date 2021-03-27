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Giriş Tarihi: 27.3.2021 10:11 Son Güncelleme: 27.3.2021 10:16

Son dakika: 'da üye krizi! Seçimin dengesini değiştirecek hamle

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray'da üye krizi! Seçimin dengesini değiştirecek hamle

Son dakika... Ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'la şampiyonluk yarışının içinde yer alan , bir yandan da seçime hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüpte yönetime 4 aday var. Mevcut başkan 'le birlikte bu sayının 5'e yükselmesi bekleniyor. Adaylar çalışmalarını sürdürürken seçimle ilgili tartışma yaratacak bir kriz gündeme geldi. 2020 ve 2021 yılında Galatasaray'a üye olan 799 kişinin oy kullanamayacağı ifade ediliyor. İşte detaylar...

Son dakika... Süper Lig'in geride kalan 31 haftasında 61 puan toplayan Galatasaray, lider Beşiktaş'ın arkasında ikinci sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı kulübün gündemi her ne kadar şampiyonluk hesapları üzerine olsa da seçim için geri sayım da başladı. Çetin bir yarışın yaşanması beklenirken yeni bir kriz gündeme geldi. 2020 ve 2021 yılında Galatasaray'a üye olan 799 kişinin oy kullanıp kullanamayacağı tartışılıyor.

Seçim havasına giren Galatasaray'da Metin Öztürk, Burak Elmas ve Tuncer Hunca'dan sonra Eşref Hamamcıoğlu da başkanlığa adaylığını açıkladı.

Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in de aday olması beklenirken, mayısta gerçekleşmesi planlanan Genel Kurul'da aidatını yatırmış yaklaşık 8 bin 100 üyenin oy hakkı bulunuyor. 2020 yılında 400, 2021 yılında 399 kişi üyeliğe hak kazandı. Pandemide iki Mali Genel Kurul ertelendi ve bu 799 yeni üye için camiada 'Oy kullanamazlar' tartışması başladı.

TÜZÜK 'ONAY ŞART' DİYOR

Galatasaray Kulübü Derneği Tüzüğü'nün, 'Üyeliğe Kabul İşlemi' başlıklı 11. maddesi 6. bölüm'de "Sicil defterine işlenen üyeler, ilk yapılacak Genel Kurul'un denetimine sunulur" ifadesi yer alıyor.

Yönetimin kabul ettiği yeni kulüp üyelerini Genel Kurul'un da onaylaması gerektiği, aksi halde hazeruna dahil edilemeyeceği yönünde görüş var. Bu durumda yeni üye olmuş 799 kişi, Seçimli Genel Kurul'da oy kullanamayacak ve bir anlamda kongrede dengeler değişecek.

EYVAH! TERİM TRİBÜNDE

2 maçlık cezasının onaylanması halinde Hatayspor (D) ve Karagümrük maçlarında tribünde olacak Terim'in yokluğunda G.Saray, bu sezon 2 karşılaşmada 1 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

Galatasaray 2011-12 sezonundan bu yana Fatih Terim'siz 28 maça çıkmak durumunda kaldı. Terim'in cezalı olduğu 28 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik, 6 yenilgi karnesine sahip sarı-kırmızılı takım, saha kenarında İmparator'un yokluğunu fazlasıyla hissediyor.

Terim'in bu sezon tribünde olduğu karşılaşmalarda Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu.

KAPTANLARDAN TERİM'E DESTEK

Twitter hesabının profil fotoğrafını 'adalet terazisi' fotoğrafı yapan teknik direktör Fatih Terim'e, sarı-kırmızılı takımın kaptanları destek verdi. Arda Turan ve kaleci Fernando Muslera, Instagram adresinden 'adalet terazisi' paylaşıp sessiz protestoya katıldı ve hocalarına sahip çıktı.

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Son dakika: Galatasaray'da üye krizi! Seçimin dengesini değiştirecek hamle
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