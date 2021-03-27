Son dakika: Galatasaray'da üye krizi! Seçimin dengesini değiştirecek hamle

Son dakika... Süper Lig'in geride kalan 31 haftasında 61 puan toplayan Galatasaray, lider Beşiktaş'ın arkasında ikinci sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı kulübün gündemi her ne kadar şampiyonluk hesapları üzerine olsa da seçim için geri sayım da başladı. Çetin bir yarışın yaşanması beklenirken yeni bir kriz gündeme geldi. 2020 ve 2021 yılında Galatasaray'a üye olan 799 kişinin oy kullanıp kullanamayacağı tartışılıyor.