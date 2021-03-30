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Giriş Tarihi: 30.3.2021

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BB Erzurumspor’da Yılmaz Vural dönemi

5 günlük İsmail Kartal serüveninin sona ermesinin ardından mavi-beyazlılar, tecrübeli teknik direktör ile anlaştı

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'da "5 günlük İsmail Kartal" döneminin sona ermesinin ardından göreve Yılmaz Vural geldi. Bu sezon 5. teknik adam olarak Erzurum ekibinde görev yapacak olan Vural, geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Tam bizim dönemlere girdik. 112 Acil burada. Kümede kalmaya, kurtarılmaya ihtiyacı olan buyursun" açıklaması ile sosyal medyada gündeme oturmuştu. Erzurum ise 68 yaşındaki teknik adamın 30. takımı olacak. 19 Kasım 2020'de Kovid-19 teşhisi konulan ve 10 gün entübe edilen Vural, 15 Aralık'ta hastaneden taburcu olmuştu.

Son olarak 2019-2020 sezonunda TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'u çalıştıran Yılmaz Vural'ın BB Erzurumspor ile anlaşması sosyal medyada yine büyük ilgi gördü.

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BB Erzurumspor’da Yılmaz Vural dönemi
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