Yiğido gümbür gümbür

Boyd’un iki golüyle coşan Sivas, Yatabare ve Erdoğan ile farka gitti. Akdeniz ekibine ise Fredy’nin çabası yetmedi
Ligde 9 maçtır yenilmeyen Sivasspor, deplasmanda Antalyaspor'u da 4-2 mağlup edip, yükselişini sürdürdü. Yiğido 1. dakikada Boyd ile açılışıyaparken, Fredy 27'de penaltıdan cevap verdi. Boyd 36'da tekrar Sivas'ı öne geçirirken, 47'de Yatabare farkı açtı. 67'de ise bu kez Akdeniz temsilcisinden Fredy duble yaptı ve skor 3-2'ye geldi. 90+3'te Erdoğan ağları sarstı ve Sivasspor 4-2 kazandı. Yiğidoson 4 haftada 3. galibiyetini aldı.
ANTALYASPOR: 2 SİVASSPOR: 4
GOLLER: Fredy (Dk. 27 pen., 67) / Boyd (Dk. 1, 36), Erdoğan (Dk. 90+3) SARI KARTLAR: Doğukan, Amilton, Fredy / Robin, Uğur ANTALYA: Boffin 5, Bünyamin 6, Veysel 6, Kudriashov 5, Eren 4, Doğukan 5 (Dk. 81 Omar 4), Ufuk 3 (Dk. 46 Naldo 5), Sidney 5 (Dk. 71 Serdar Gürler 4), Fredy 6, Amilton 5, Podolski 5 SİVAS: Ali 6, Ahmet 7, Robin 7, Camara 7, Uğur 7, Cofie 6 (Dk. 80 Claudemir 5), Fajr 6, Boyd 7 (Dk. 72 Erdoğan 7), Hakan 7, Gradel 7 (Dk. 90 Kone ?), Yatabare 7 (Dk. 81 Kayode 6) HAKEMLER: Özgür Yankaya, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal