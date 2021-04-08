Yiğido gümbür gümbür

Ligde 9 maçtır yenilmeyen Sivasspor, deplasmanda Antalyaspor'u da 4-2 mağlup edip, yükselişini sürdürdü. YiğidoFredy 27'de penaltıdan cevap verdi. Boyd 36'da tekrar Sivas'ı öne geçirirken, 47'de Yatabare farkı açtı. 67'de ise bu kez Akdeniz temsilcisindenve skor 3-2'ye geldi. 90+3'te Erdoğan ağları sarstı ve Sivasspor 4-2 kazandı.GOLLER: Fredy (Dk. 27 pen., 67) / Boyd (Dk. 1, 36), Erdoğan (Dk. 90+3) SARI KARTLAR: Doğukan, Amilton, Fredy / Robin, Uğur ANTALYA: Boffin 5, Bünyamin 6, Veysel 6, Kudriashov 5, Eren 4, Doğukan 5 (Dk. 81 Omar 4), Ufuk 3 (Dk. 46 Naldo 5), Sidney 5 (Dk. 71 Serdar Gürler 4), Fredy 6, Amilton 5, Podolski 5 SİVAS: Ali 6, Ahmet 7, Robin 7, Camara 7, Uğur 7, Cofie 6 (Dk. 80 Claudemir 5), Fajr 6, Boyd 7 (Dk. 72 Erdoğan 7), Hakan 7, Gradel 7 (Dk. 90 Kone ?), Yatabare 7 (Dk. 81 Kayode 6) HAKEMLER: Özgür Yankaya, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal