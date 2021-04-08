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Giriş Tarihi: 8.4.2021

Yiğido gümbür gümbür

Yiğido gümbür gümbür

Boyd’un iki golüyle coşan Sivas, Yatabare ve Erdoğan ile farka gitti. Akdeniz ekibine ise Fredy’nin çabası yetmedi

Ligde 9 maçtır yenilmeyen Sivasspor, deplasmanda Antalyaspor'u da 4-2 mağlup edip, yükselişini sürdürdü. Yiğido 1. dakikada Boyd ile açılışı yaparken, Fredy 27'de penaltıdan cevap verdi. Boyd 36'da tekrar Sivas'ı öne geçirirken, 47'de Yatabare farkı açtı. 67'de ise bu kez Akdeniz temsilcisinden Fredy duble yaptı ve skor 3-2'ye geldi. 90+3'te Erdoğan ağları sarstı ve Sivasspor 4-2 kazandı. Yiğido son 4 haftada 3. galibiyetini aldı.

ANTALYASPOR: 2 SİVASSPOR: 4
GOLLER: Fredy (Dk. 27 pen., 67) / Boyd (Dk. 1, 36), Erdoğan (Dk. 90+3) SARI KARTLAR: Doğukan, Amilton, Fredy / Robin, Uğur ANTALYA: Boffin 5, Bünyamin 6, Veysel 6, Kudriashov 5, Eren 4, Doğukan 5 (Dk. 81 Omar 4), Ufuk 3 (Dk. 46 Naldo 5), Sidney 5 (Dk. 71 Serdar Gürler 4), Fredy 6, Amilton 5, Podolski 5 SİVAS: Ali 6, Ahmet 7, Robin 7, Camara 7, Uğur 7, Cofie 6 (Dk. 80 Claudemir 5), Fajr 6, Boyd 7 (Dk. 72 Erdoğan 7), Hakan 7, Gradel 7 (Dk. 90 Kone ?), Yatabare 7 (Dk. 81 Kayode 6) HAKEMLER: Özgür Yankaya, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal

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Yiğido gümbür gümbür
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