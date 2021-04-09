Sabaly indirim yaptı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın transfer listesinde ilk sırada yer alan Senegalli savunma oyuncusu'de yeni bir gelişme yaşandı. Bordeaux ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki oyuncu, yapılan ilk görüşmedetalep etmiş ancak rakamı yüksek bulan bordo-mavililer, pazarlıkları durdurmuştu.Avcı'nın, şartlar oluşması halinde kaçırılmaması gerektiğini vurguladığı Sabaly'nin bonservis bedelinin olmaması ve hem sağ hem de sol bekte oynayabilmesi bordo-mavili kulübün iştahını kabartıyor.deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Uzun zamandır sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı olarak çalışantakımla çalıştı. İki oyuncunun hafta sonu forma giyebileceği öğrenildi.