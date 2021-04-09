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Giriş Tarihi: 9.4.2021

Sabaly indirim yaptı

YUNUS EMRE SEL
Sabaly indirim yaptı

İlk görüşmede 2 milyon Euro imza parası isteyen 28 yaşındaki sağ bek, geri adım attı. Fırtına, transferi 1.5 milyon Euro’ya bitirmeyi hedefliyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın transfer listesinde ilk sırada yer alan Senegalli savunma oyuncusu Youssouf Sabaly'de yeni bir gelişme yaşandı. Bordeaux ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki oyuncu, yapılan ilk görüşmede imza parasıyla birlikte 2 milyon Euro talep etmiş ancak rakamı yüksek bulan bordo-mavililer, pazarlıkları durdurmuştu. Sabaly cephesinin önemli bir adım atarak imza parasından 250 bin Euro indirdiği, Trabzonspor'un ise bedeli 1.5 milyon Euro'ya düşürmek için pazarlıklara yeniden başladığı öğrenildi.

ABDULLAH AVCI ÇOK İSTİYOR
Avcı'nın, şartlar oluşması halinde kaçırılmaması gerektiğini vurguladığı Sabaly'nin bonservis bedelinin olmaması ve hem sağ hem de sol bekte oynayabilmesi bordo-mavili kulübün iştahını kabartıyor.

TRABZON'A ÇİFTE MÜJDE
TRABZONSPOR, deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Uzun zamandır sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı olarak çalışan Kamil Ahmet Çörekçi ve Berat Özdemir takımla çalıştı. İki oyuncunun hafta sonu forma giyebileceği öğrenildi.

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Sabaly indirim yaptı
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