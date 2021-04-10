ALİ GÜLTİKEN: Bu saatten sonra Beşiktaş'ın çok büyük bir avantajı var. Tabii ki futbolda yüzde 100 garanti diye bir şey söz konusu değil. Ama genel olarak baktığımızda bu dönemden sonra Beşiktaş'ın ipi göğüslememesi büyük sürpriz olur. Beşiktaş'ın puanının ötesinde oyun olarak çok büyük üstünlüğü var. F.Bahçe ve G.Saray'a baktığımızda hâlâ oyun istikrarında zorlanıyorlar. G.Saray, F.Bahçe'ye göre bir adım daha önde olsa da Beşiktaş ikisinin de çok önünde. Bu da en önemli şampiyonluk işareti.