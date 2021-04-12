Alanyaspor’da Salih Uçan sakatlandı!

Süper Lig'in 34. haftasında sahasında bugün Yukatel Denizlispor'u karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor'dan yapılan açıklamada başarılı orta saha oyuncusu Salih Uçan'ın sakatlandığı ve kadroda yer almayacağı belirtildi.