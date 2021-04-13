Trabzonspor'da Yunus Mallı'nın son durumu belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen Yunus Mallı'nın sakatlığındaki son durumu belli oldu.

Sırtından sakatlanan bordo-mavili futbolcunun 7 ila 10 gün arasında sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Karadeniz ekibinin doktoru Yaşar Kibar, Yunus'un durumuna dair konuştu.

Trabzonspor Kulübü Doktoru Yaşar Kibar, Yunus Mallı'nın sakatlığına dair bilgi verdi.

Kibar, "Yunus'un sırt arkasındaki adalelerinde tramvaya bağlı ezilmeler, buna benzer sıkıntılar var. 1 hafta ila 10 günlük tedavi süreci var. Ondan sonrası oyuncunun çalışmasına bağlı" dedi.