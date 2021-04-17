Galatasaray'a nefis bir gol atan Diabate'de Trabzonspor detayı...

Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Son 6 haftada yalnızca 1 galibiyeti bulunan Galatasaray, zirve yarışında kalmak için Göztepe deplasmanına mutlak galibiyet parolası ile çıktı.

Ancak maçın ilk dakikalarında adeta şok yaşayan sarı-kırmızılılar, henüz 9. dakikada, Diabate'nin attığı nefis golle 1-0 geriye düştü. Sol kanattan yapılan ortadya etkili ve düzgün bir röveşata vuruşu yapan Diabate, Galatasaray ağlarına nefis bir gol gönderdi.

DEVRE ARASINDA TRABZONSPOR'DAN GELDİ

Sezon başında Trabzonspor'un Leicester City'den kadrosuna kattığı Fousseni Diabate, bordo-mavili formayla bekleneni verememiş ve forma şansı bulmakta zorlanmıştı.

Diabate, devre arasında Göztepe'ye kiralanmış ve İzmir ekibiyle 14 maça çıktı. Göztepe'de Galatasaray'a attığı golle birlikte 3'üncü golünü atan Diabate'nin menajeri ise Yusuf Yazıcı'nın ağabeyi.