Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da Göztepe maçında tüm gözler Fatih Terim'de olacak! Neler söyleyecek?
Giriş Tarihi: 17.4.2021 13:10 Son Güncelleme: 17.4.2021 14:17

'da maçında tüm gözler 'de olacak! Neler söyleyecek?

Galatasaray'da Göztepe maçında tüm gözler Fatih Terim'de olacak! Neler söyleyecek?

'da gelişmeleri yaşanıyor. Cezası biten ve maçıyla kameraların karşısına geçecek olan 'in başkan 'in takım ve kendisiyle ilgili sözlerine vereceği yanıt merak konusu. İşte detaylar...

Başkan 'in yaptığı açıklamalarla bir anda karışan 'da kazan kaynıyor.

Galatasaray'da Göztepe maçında tüm gözler Fatih Terim'de olacak! Neler söyleyecek?

Ligde son 6 haftada 13 puan kaybeden ve bugün karşısında 'olmazsa olmaz' niteliği taşıyan bir maça çıkacak olan sarı-kırmızılı ekipte gözler 'e çevrildi.

Galatasaray'da Göztepe maçında tüm gözler Fatih Terim'de olacak! Neler söyleyecek?

2 maçlık cezası biten ve yeniden takımın başına dönecek olan tecrübeli çalıştırıcı, kameraların karşısına geçecek.

Galatasaray'da Göztepe maçında tüm gözler Fatih Terim'de olacak! Neler söyleyecek?

Takımı ve kendisini eleştiren Cengiz'e karşı hafta boyunca sessizliğini koruyan İmparator'un, bugün söyleyecekleri merak konusu.

Galatasaray'da Göztepe maçında tüm gözler Fatih Terim'de olacak! Neler söyleyecek?

OLASI BİR KAYIP DEPREM YARATIR

6 eksikle çıkılacak zorlu karşılaşmada kazanmaktan başka çaresi olmayan 'da alınacak olası kötü bir sonuçta yer yerinden oynayabilir.

Galatasaray'da Göztepe maçında tüm gözler Fatih Terim'de olacak! Neler söyleyecek?

Başkanın açıklamaları nedeniyle oyuncuların hafta içinde idmana çıkmak istemediği konuşuldu.

Galatasaray'da Göztepe maçında tüm gözler Fatih Terim'de olacak! Neler söyleyecek?

ASLAN'IN TEK UMUDU HALİL
Babel'in cezalı olduğu maçında yüzünden operasyon geçiren Falcao ve Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Mostafa Mohamed de forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Göztepe maçında tüm gözler Fatih Terim'de olacak! Neler söyleyecek?

İzmir deplasmanında, ileri uçta tek forvet olarak Halil Dervişoğlu oynayacak. Halil'in maç içindeki durumuna göre bu bölgenin alternatifi ise Oğulcan Çağlayan olacak.

Galatasaray'da Göztepe maçında tüm gözler Fatih Terim'de olacak! Neler söyleyecek?

İlk 11 çıktığı 13 maçta sadece 5 galibiyet gören Etebo da 3 hafta sonra kulübeye çekiliyor. deplasmanında ön liberoya dönecek Taylan'ı orta sahada Gedson Fernandes ve Emre Kılınç tamamlayacak.

Galatasaray'da Göztepe maçında tüm gözler Fatih Terim'de olacak! Neler söyleyecek?

İNADINA AYDINUS!

MHK, Fırat Aydınus'u 2.5 yıl aradan sonra 'ın ile oynayacağı maça atadı.

Galatasaray'da Göztepe maçında tüm gözler Fatih Terim'de olacak! Neler söyleyecek?

Sarı-kırmızılı ekibin 32. haftada Hatayspor ile oynadığı karşılaşmada görevlendiren Aydınus, Koronavirüs'e yakalanması sebebiyle o mücadeleyi yönetememişti.

Galatasaray'da Göztepe maçında tüm gözler Fatih Terim'de olacak! Neler söyleyecek?

Testinin negatife dönmesinin ardından MHK, Aydınus'u yeniden maçında görevlendirdi.

Galatasaray'da Göztepe maçında tüm gözler Fatih Terim'de olacak! Neler söyleyecek?

2018'de oynanan -Fenerbahçe derbisinde Fırat Aydınus'la büyük gerilim yaşayan , 47 yaşındaki hakeme küfür ettiği gerekçesiyle 10 maç ceza almış, o müsabakadan sonra Aydınus bir daha G.Saray maçlarında düdük çalmamıştı.

Galatasaray'da Göztepe maçında tüm gözler Fatih Terim'de olacak! Neler söyleyecek?

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: İrfan, Gassama, Burekovic, Atınç, Berkan, Nwobodo, Soner, Halil, Tripic, Diabate, Jahovic

Galatasaray'da Göztepe maçında tüm gözler Fatih Terim'de olacak! Neler söyleyecek?

Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Halil

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Galatasaray'da Göztepe maçında tüm gözler Fatih Terim'de olacak! Neler söyleyecek?
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