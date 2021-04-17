Galatasaray'da Göztepe maçında tüm gözler Fatih Terim'de olacak! Neler söyleyecek?

Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamalarla bir anda karışan Galatasaray'da kazan kaynıyor.
Ligde son 6 haftada 13 puan kaybeden ve bugün Göztepe karşısında 'olmazsa olmaz' niteliği taşıyan bir maça çıkacak olan sarı-kırmızılı ekipte gözler Fatih Terim'e çevrildi.
2 maçlık cezası biten ve yeniden takımın başına dönecek olan tecrübeli çalıştırıcı, kameraların karşısına geçecek.
Takımı ve kendisini eleştiren Cengiz'e karşı hafta boyunca sessizliğini koruyan İmparator'un, bugün söyleyecekleri merak konusu.
OLASI BİR KAYIP DEPREM YARATIR
6 eksikle çıkılacak zorlu karşılaşmada kazanmaktan başka çaresi olmayan Galatasaray'da alınacak olası kötü bir sonuçta yer yerinden oynayabilir.
Başkanın açıklamaları nedeniyle oyuncuların hafta içinde idmana çıkmak istemediği konuşuldu.
ASLAN'IN TEK UMUDU HALİL
Babel'in cezalı olduğu Göztepe maçında yüzünden operasyon geçiren Falcao ve Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Mostafa Mohamed de forma giyemeyecek.
İzmir deplasmanında, ileri uçta tek forvet olarak Halil Dervişoğlu oynayacak. Halil'in maç içindeki durumuna göre bu bölgenin alternatifi ise Oğulcan Çağlayan olacak.
İlk 11 çıktığı 13 maçta sadece 5 galibiyet gören Etebo da 3 hafta sonra kulübeye çekiliyor. Göztepe deplasmanında ön liberoya dönecek Taylan'ı orta sahada Gedson Fernandes ve Emre Kılınç tamamlayacak.
İNADINA AYDINUS!
MHK, Fırat Aydınus'u 2.5 yıl aradan sonra Galatasaray'ın Göztepe ile oynayacağı maça atadı.
Sarı-kırmızılı ekibin 32. haftada Hatayspor ile oynadığı karşılaşmada görevlendiren Aydınus, Koronavirüs'e yakalanması sebebiyle o mücadeleyi yönetememişti.
2018'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Fırat Aydınus'la büyük gerilim yaşayan Fatih Terim, 47 yaşındaki hakeme küfür ettiği gerekçesiyle 10 maç ceza almış, o müsabakadan sonra Aydınus bir daha G.Saray maçlarında düdük çalmamıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Göztepe: İrfan, Gassama, Burekovic, Atınç, Berkan, Nwobodo, Soner, Halil, Tripic, Diabate, Jahovic
Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Halil