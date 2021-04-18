Milan evinde Genoa'yı devirdi! Hakan Çalhanoğlu 88 dakika forma giydi





HAKAN ÇALHANOĞLU 88 DAKİKA FORMA GİYDİ

Milan kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 88 dakika forma giydi ve daha sonra yerini Rade Krunic'e bıraktı. Bu sonuçla ligde 2. sırada bulunan Milan, puanını 66'ya yükseltti ve henüz bu haftaki maçını oynamamış olan lider Inter ile farkı 8'e düşürdü.

Puan tablosunda 32 puanla 14. basamakta yer alan Genoa ise bu sezonki 13. yenilgisini Milan'dan aldı. Serie A'da bu akşam lider Inter, Napoli ile deplasmanda mücadele edecek.