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Giriş Tarihi: 18.4.2021 16:23

evinde 'yı devirdi! 88 dakika forma giydi

AA
Milan evinde Genoa'yı devirdi! Hakan Çalhanoğlu 88 dakika forma giydi

'nın 31. haftasında , konuk ettiği 'yı 2-1 yendi. Milan'a galibiyeti ve Scmacca'nın (kendi kalesine) golleri getirdi. Milan'da milli futbolcumuz 88 dakika forma giydi.

Milano kentindeki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakada, zirve mücadelesi veren Milan ile orta sıralardaki Genoa kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, Ante Rebic'in 13. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Genoa, rakibine 37. dakikada Mattia Destro'nun golüyle karşılık verdi ve müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın 68. dakikasında Genoalı oyuncu Gianluca Scamacca'nın kendi kalesine attığı golle Milan, skoru 2-1'e getirip, maçta yeniden üstünlüğü yakaladı. Müsabakada başka gol olmayınca, kırmızı-siyahlılar Genoa'yı 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.



HAKAN ÇALHANOĞLU 88 DAKİKA FORMA GİYDİ
Milan kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 88 dakika forma giydi ve daha sonra yerini Rade Krunic'e bıraktı. Bu sonuçla ligde 2. sırada bulunan Milan, puanını 66'ya yükseltti ve henüz bu haftaki maçını oynamamış olan lider Inter ile farkı 8'e düşürdü.

Puan tablosunda 32 puanla 14. basamakta yer alan Genoa ise bu sezonki 13. yenilgisini Milan'dan aldı. Serie A'da bu akşam lider Inter, Napoli ile deplasmanda mücadele edecek.

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Milan evinde Genoa'yı devirdi! Hakan Çalhanoğlu 88 dakika forma giydi
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