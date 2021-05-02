Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Christophe Galtier: Burak Yılmaz sahanın ve haftanın lideri
Giriş Tarihi: 2.5.2021 11:56

: sahanın ve haftanın lideri

AA
Christophe Galtier: Burak Yılmaz sahanın ve haftanın lideri

lideri 'in teknik direktörü , maçında gol atan milli futbolcu 'ın sahanın ve haftanın lideri olduğunu söyledi. Galtier, milli futbolcunun sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşeceği için oyundan aldığını ve bu durumu Burak Yılmaz ile konuştuğunu söyledi.

Galtier, Ligue 1'de Nice'i 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle arka arkaya 9 karşılaşmada forma giyemediğini anımsatarak, "(Burak Yılmaz'ın) Geri dönüşü takımımız ve ofansımız için gerçek bir artı. Burak sahanın ve haftanın lideri" değerlendirmesinde bulundu.



"BURAK YILMAZ'LA BU DURUMU KONUŞTUM"
Burak Yılmaz'ın 2 sarı kartı bulunduğu ifade eden Galtier, milli futbolcunun bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşeceğini, bunu önlemek için onu oyundan çıkardığını söyledi. Galtier, bu durumu Burak Yılmaz ile konuştuğunu da kaydetti.

"GOL ATMAYA ALIŞIK"
Burak Yılmaz ile Jonathan David arasındaki uyuma dikkati çeken Galtier, bu iki futbolcunun sahada uyumlu şekilde performans sergilemeleri için antrenmanlarda bu konuda çalışma yaptıklarını aktardı. Galtier, Burak Yılmaz'ın gol atmaya alışık olduğunu belirtti.

Ligue 1'in 35. hafta karşılaşmasında dün Lille'in Nice'i 2-0 yendiği maçın gollerini milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik atmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor'dan elenen Öykü Çelik'ten İsmail Balaban açıklaması: İsmail ile nişanlısı Gamze’nin çözebileceği bir şey...
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı Emekli ikramiyesi zammı belli oldu!
Son dakika haberler: Burak Sergen’in sağlık durumunu nişanlısı açıkladı! İşte Burak Sergen'in son durumu
Son dakika: Olay şampiyonluk yorumu! "Beşiktaş, Hatayspor'u yenerse, Fenerbahçe ve Galatasaray..."
Son dakika: Emre Belözoğlu'nun yaptığı değişikliğin sırrı ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarını kızdırmıştı
Başkan Erdoğan, Mahruze Teyze'yi ziyaret etti
Son dakika haberi: Çalışma İzin Belgesi almak isteyenler dikkat: İçişleri Bakanlığı açıkladı...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akıllara zarar '15 Temmuz' açıklaması: Ben geçtim o da gelip geçseydi
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan el yazısıyla doldurulan çalışma izinleri ile ilgili flaş açıklama
Son dakika: Usta yazardan flaş Beşiktaş sözleri! 'Eşi benzeri yok...'
ARKADAŞINA GÖNDER
Christophe Galtier: Burak Yılmaz sahanın ve haftanın lideri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA