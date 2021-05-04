Fırtına’dan yıldız avı

Trabzonspor gelecek sezon için kadrosuna önemli isimler katmayı amaçlıyor. Kiralıkile Arap kulüplerinin istediğiayrılma ihtimalini göz önünde tutan bordo- mavililer, forvet hattınaalmak istiyor. Bonservisi elinde bulunanmenajeriyle yapılan görüşmelerde aradaki rakamsal farklılıkların giderildiği veDanimarkalı forvetiçin de İtalyaseferi yapılacak.33 yaşındaki sol kanatise teknik direktörAbdullah Avcı'nınçok istediği veile masayaoturulacağı kaydedildi.Bu arada 16 yaşındakiiçin de kulübü Strumicave ailesi ile temasa geçildi.Parma ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan Fildişili yıldız, 23 maçta 5 gol, 1 asistle oynadı.Bu sezon Parma'da kiralık oynayan 28 yaşındaki santrfor, 25 maçta 1 gol atıp 5 asist yaptı.Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Brezilyalı, son olarak Çin kulübü Tianjin'de oynadı.TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın ısrarla takımda kalmasını istediği Lewis Baker için Chelsea kulübüyle yeni bir kiralama görüşmesi yapılacak. Bu sezon bordo-mavili formayla 33 maça çıkan Jamaika asıllı İngiliz orta saha, sezon başında satın alma opsiyonu olmadan kiralanmıştı. Bedelsiz kadroya katılan 26 yaşındaki oyuncunun yine aynı şartlarda kiralanması için hamle yapılacak