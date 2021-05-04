Fırtına’dan yıldız avı

Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor yönetimi, dört koldan Tiquinho Soares, Andreas Cornelius ve Gervinho’yu bitirmeye çalışıyor
Trabzonspor gelecek sezon için kadrosuna önemli isimler katmayı amaçlıyor. Kiralık Afobe ile Arap kulüplerinin istediği Djaniny'nin ayrılma ihtimalini göz önünde tutan bordo- mavililer, forvet hattına Tiquinho Soares, AndreasCornelius ve Gervinho'yu almak istiyor. Bonservisi elinde bulunan Soares'in menajeriyle yapılan görüşmelerde aradaki rakamsal farklılıkların giderildiği ve 30 yaşındaki golcünün sözleşmesinebonusların eklenebileceğiöğrenildi.
16'LIK BESAR GUDJUFİ DE LİSTEDE
Danimarkalı forvet AndreasCornelius için de İtalyaseferi yapılacak. Çizme'deAtalanta ile kiralamak içinmasaya oturacak olan yönetim,şartlar uymazsa oyuncuyusatın almayı deneyecek.33 yaşındaki sol kanatGervinho'yu ise teknik direktörAbdullah Avcı'nınçok istediği ve Parma ile masayaoturulacağı kaydedildi.Bu arada 16 yaşındaki Makedonsol kanat Besar Gudjufiiçin de kulübü Strumicave ailesi ile temasa geçildi.
GERVINHO
Parma ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan Fildişili yıldız, 23 maçta 5 gol, 1 asistle oynadı.
ANDREAS CORNELIUS
Bu sezon Parma'da kiralık oynayan 28 yaşındaki santrfor, 25 maçta 1 gol atıp 5 asist yaptı.
TIQUINHO SOARES
Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Brezilyalı, son olarak Çin kulübü Tianjin'de oynadı.
BAKER İÇİN HAMLE ZAMANI
TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın ısrarla takımda kalmasını istediği Lewis Baker için Chelsea kulübüyle yeni bir kiralama görüşmesi yapılacak. Bu sezon bordo-mavili formayla 33 maça çıkan Jamaika asıllı İngiliz orta saha, sezon başında satın alma opsiyonu olmadan kiralanmıştı. Bedelsiz kadroya katılan 26 yaşındaki oyuncunun yine aynı şartlarda kiralanması için hamle yapılacak