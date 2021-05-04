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Giriş Tarihi: 4.5.2021

Fırtına’dan yıldız avı

YUNUS EMRE SEL
Fırtına’dan yıldız avı

Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor yönetimi, dört koldan Tiquinho Soares, ve Gervinho’yu bitirmeye çalışıyor

Trabzonspor gelecek sezon için kadrosuna önemli isimler katmayı amaçlıyor. Kiralık Afobe ile Arap kulüplerinin istediği Djaniny'nin ayrılma ihtimalini göz önünde tutan bordo- mavililer, forvet hattına Tiquinho Soares, Andreas Cornelius ve Gervinho'yu almak istiyor. Bonservisi elinde bulunan Soares'in menajeriyle yapılan görüşmelerde aradaki rakamsal farklılıkların giderildiği ve 30 yaşındaki golcünün sözleşmesine bonusların eklenebileceği öğrenildi.

16'LIK BESAR GUDJUFİ DE LİSTEDE
Danimarkalı forvet Andreas Cornelius için de İtalya seferi yapılacak. Çizme'de Atalanta ile kiralamak için masaya oturacak olan yönetim, şartlar uymazsa oyuncuyu satın almayı deneyecek. 33 yaşındaki sol kanat Gervinho'yu ise teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği ve Parma ile masaya oturulacağı kaydedildi. Bu arada 16 yaşındaki Makedon sol kanat Besar Gudjufi için de kulübü Strumica ve ailesi ile temasa geçildi.

GERVINHO
Parma ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan Fildişili yıldız, 23 maçta 5 gol, 1 asistle oynadı.

ANDREAS CORNELIUS
Bu sezon Parma'da kiralık oynayan 28 yaşındaki santrfor, 25 maçta 1 gol atıp 5 asist yaptı.

TIQUINHO SOARES
Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Brezilyalı, son olarak Çin kulübü Tianjin'de oynadı.

BAKER İÇİN HAMLE ZAMANI
TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın ısrarla takımda kalmasını istediği Lewis Baker için Chelsea kulübüyle yeni bir kiralama görüşmesi yapılacak. Bu sezon bordo-mavili formayla 33 maça çıkan Jamaika asıllı İngiliz orta saha, sezon başında satın alma opsiyonu olmadan kiralanmıştı. Bedelsiz kadroya katılan 26 yaşındaki oyuncunun yine aynı şartlarda kiralanması için hamle yapılacak

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Fırtına’dan yıldız avı
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