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Giriş Tarihi: 12.5.2021

Kadıköy hatırası

Kadıköy hatırası
SİVASSPOR Kulübü maçın ardından sosyal medya hesabından "Düğün dernek " filmindeki meşhur Sivas halayı sahnesini paylaşıp "Bizim taraftarlar" notunu düştü. Daha sonra "Kadıköy Hatırası" diyerek soyunma odası paylaşımı yapıldı. Sivasspor, yenilmezlik serisinin 18. maç olduğuna da vurgu yaptı.

TİSSERAND: HAYAL KIRIKLIĞI
F.BAHÇE'NIN Kongolu stoperi Tisserand, Sivas karşısında reaksiyon gösteremediklerini söyledi: "Maçı kazanacak azmimiz vardı, ama bazı şeyleri çok hızlı yapmak isteyince baskı oldu. Bizim açımızdan karmaşık bir maçtı. Yaşamış olduğumuz şey hayal kırıklığı."

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Kadıköy hatırası
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