SİVASSPOR Kulübü maçın ardından sosyal medya hesabından "Düğün dernek " filmindeki meşhur Sivas halayısahnesini paylaşıp "Bizimtaraftarlar" notunu düştü. Daha sonra "Kadıköy Hatırası" diyerek soyunma odası paylaşımı yapıldı. Sivasspor, yenilmezlikserisinin 18. maç olduğunada vurgu yaptı.
TİSSERAND: HAYAL KIRIKLIĞI F.BAHÇE'NIN Kongolu stoperi Tisserand, Sivas karşısında reaksiyon gösteremediklerini söyledi: "Maçı kazanacak azmimiz vardı, ama bazı şeyleri çok hızlı yapmak isteyince baskı oldu. Bizim açımızdan karmaşıkbir maçtı. Yaşamış olduğumuzşey hayal kırıklığı."