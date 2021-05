Flavio: Türkiye Ligi Brezilya’dan zor

Trabzonspor'un Brezilyalı futbolcusu Flavio, sezonun bitmesinin ardından ülke basınına açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki orta saha, çok iyi bir sezon geçirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Şampiyon Beşiktaş'ı evinde yendik, o maçta iyi oynadım. İlk sezonum beklediğimden iyi geçti. Adaptasyonum biraz zaman aldı diyebilirim. Süper Lig, Brezilya'ya daha sert ve daha zor. Ancak zamanla adapte oldum ve alıştım. Hatalarımı en aza indirdim. Her zaman hatalarınızdan ders almalısınız, gelecek sene daha iyi bir sezon geçirmek istiyorum."TRABZONSPOR, Nimes forması giyen Norveçli sol bek oyuncusu Birger Meling'i kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Bordo-mavili takımda alternatifler arasında Cemali Sertel ve Haddadi de yer alıyor. Fransız kulübüne 26 yaşındaki futbolcu için resmi teklifte bulunan Trabzonspor'un, 2 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği ve bunu da taksitler halinde ödemeyi vadettiği bildirildi.GERIDE bıraktığımız sezonun devre arasında Trabzonspor'un Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Bakasetas, "Futbolu seven herkes için zorlu ve özel bir sezondu" diyerek şu ifadeleri kullandı: "Ocak ayında kulüp değiştirdim ve tamamen farklı bir gerçekliğe adapte olmak zorunda kaldım. Ama doğru zamanda, doğru seçim olduğunu kanıtladım. Trabzonspor'un beklentileri için heyecanlıyım ve Avrupa kupalarında yeni ve daha iyi bir sezon için sabırsızlanıyorum. Her şeyimi vermeye devam edeceğim."