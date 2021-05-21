İlk transfer Alpaslan

Galatasaray, bonservisi elinde olan Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağladı.'un iki gün önce duyurduğu gibi gelen birçok teklifi sarı-kırmızılı kulübü düşünerek bekleten 27 yaşındaki stoper ile dün 3 yıllık ön protokol imzalandı. Tecrübeli savunmacı sırasıyla 5 milyon TL, 5.5 milyon TL ve 6 milyon TL garanti para kazanacak ve sözleşmesinde performansa bağlı bonusları olacak.G.SARAY'DA seçim tarihi 19 Haziran olarak açıklanırken Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Işın Çelebi listelerini Divan'a bildirdi. Bu isimlerin yanına bir de Abdurrahim Albayrak eklenecek. Mevcut yönetimde yer alan Dilek Kutlu, Mahmut Recevik, Kaan Kançal, Yusuf Günay, Metin Karakaya'nın sıra Sportif AŞ yöneticisi Maruf Güneş de Albayrak'ın listesinde. Yeni isim olarak ise Dinçer Azaphan da seçimde Albayrak'ın listesinde bulunacak. Bu isimlerin yanı sıra camiadan bazı önemli kişilerin de Albayrak'ın ekibinde yer alacağı öğrenildi. Mali sorunları yakından bilen Abdurrahim Albayrak kasa kolaylığı sağlamak için de hazırlık yapıyor.