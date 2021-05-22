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Giriş Tarihi: 22.5.2021 17:48 Son Güncelleme: 22.5.2021 18:03

Son dakika: 'dan ayrılığı olay olmuştu! 'nın yeni takımı belli oldu...

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Son dakika: Galatasaray'dan ayrılığı olay olmuştu! Younes Belhanda'nın yeni takımı belli oldu...

Son dakika haberi... 'da sezonun en flaş gelişmelerinden birisi 'nın sözleşmesi feshedilerek takımdan gönderilmesi olmuştu. 'nun zemini hakkında sarı-kırmızılı yönetime sert çıkan Faslı oyuncunun kontratı feshedilmiş ve serbest bırakılmıştı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra yeni takımı hakkında birçok söylenti ortaya çıkarken bir yeni iddia, Fransız basınından geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray'ın son dönemde en çok tartışılan futbolcularından birisi olan Younes Belhanda, 2017 yılında geldiği sarı-kırmızılılardan 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında olaylı bir şekilde takımdan gönderilmişti.

Galatasaray yönetimiyle yaşadığı 'saha zemini' tartışmalarının ardından sözleşmesi feshedilen Belhanda, Galatasaray kariyeri boyunca toplamda 131 maçta forma giymiş ve 22 gol, 26 asistle oynamıştı.

TRABZONSPOR'LA ANILMIŞTI

Galatasaray'dan ayrılmasının ardından adı birçok Süper Lig kulübüyle de anılan Faslı yıldızın Trabzonspor'a da imza atacağı konuşuluyordu.

Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı'nın da onay verdiği söylenerek 3 yıllık anlaşma zemini oluşturulduğu belirtilen Belhanda için yeni bir transfer iddiası Fransız basınından geldi.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

L'Equipe'in iddiasına göre, Belhanda'nın kariyerinde zirve yaptığı Ligue 1 ekibi Montpellier, 31 yaşındaki orta saha ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Yine Fransa'dan Nice'in daha yüksek maaşlı tekliflerini reddeden Belhanda'nın Montpellier'le sözleşme imzaladığı belirtildi.

Birçok Arap kulübüyle de görüşme yaptığı söylenen Belhanda, son kararını Montpellier yönünde verdi.

L'Equipe'de yer alan haberde, Montpellier başkanının Younes Belhanda ile Nisan ayı başlarında ilk görüşmeyi yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonda 4 kupa kazanan Belhanda, sarı-kırmızılı formayla 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

BELHANDA NEDEN AYRILMIŞTI?

Süper Lig'de 2-2 sonuçlanan Sivasspor maçının ardından konuşan Türk Telekom Stadyumu'nun zeminini eleştiren Belhanda "Yöneticilerimiz sosyal medyada gezmek yerine sahanın zeminiyle ilgilenmeliler. Florya'da antrenman yaptığımız zemin bile bundan daha güzel. Biz pas oyunu oynuyoruz ve bu zeminde bunu gerçekleştirmek çok zor" ifadelerini kullanmıştı.

Belhanda'nın bu ifadelerinin ardından Galatasaray yönetimi, Faslı oyuncunun sözleşmesini, "Kulübün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle..." açıklamasını yaparak fesh etmişti.

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Son dakika: Galatasaray'dan ayrılığı olay olmuştu! Younes Belhanda'nın yeni takımı belli oldu...
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