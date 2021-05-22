Son dakika: Galatasaray'dan ayrılığı olay olmuştu! Younes Belhanda'nın yeni takımı belli oldu...

BELHANDA NEDEN AYRILMIŞTI?

Süper Lig'de 2-2 sonuçlanan Sivasspor maçının ardından konuşan Türk Telekom Stadyumu'nun zeminini eleştiren Belhanda "Yöneticilerimiz sosyal medyada gezmek yerine sahanın zeminiyle ilgilenmeliler. Florya'da antrenman yaptığımız zemin bile bundan daha güzel. Biz pas oyunu oynuyoruz ve bu zeminde bunu gerçekleştirmek çok zor" ifadelerini kullanmıştı.