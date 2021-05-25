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Giriş Tarihi: 26.5.2021 00:15 Son Güncelleme: 26.5.2021 00:17

'i şampiyon yapan takımdan ayrıldı

AA
Lille'i şampiyon yapan Christophe Galtier takımdan ayrıldı

'de sezonu şampiyon tamamlayan 'in teknik direktörü , Lille'den ayrılmanın zamanının geldiğini açıkladı.

Galtier, L'Equipe gazetesine verdiği demeçte, kulüpten ayrılık karanını Lille Başkanı Olivier Letang'a ilettiğini belirtti.

Bu kararının bu sezon takımın şampiyonluğa ulaşması nedeniyle alınmadığını ifade eden Galtier, bunun şahsi karar olduğunu kaydederek, "Lille'den ayrılmanın zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Galtier, Lille'in geleceği hakkında endişeli olmadığını aktardı.

Kulüpten ayrılsa da takımı yakından takip edeceğini ifade eden Galtier, birçok kulübün kendisine ulaştığını ancak bunların içinde Olympique Lyon, Nice veya İtalya'nın Naples takımıyla ilgilendiğini belirtti.

Galtier, henüz bir takımla anlaşmadığını, hangi takımı tercih edeceğinin bu hafta netlik kazanacağını kaydetti.

Ligin son haftasında Burak Yılmaz'ın da gol attığı maçta Angers takımını deplasmanda 2-1 mağlup eden Lille, 10 yıl aranın ardından tarihinin dördüncü şampiyonluğuna ulaşmıştı.

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Lille'i şampiyon yapan Christophe Galtier takımdan ayrıldı
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