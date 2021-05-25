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Giriş Tarihi: 25.5.2021

Trabzonspor yıldızlarına kavuşuyor

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor yıldızlarına kavuşuyor

Parma’dan Gervinho ve Roma’dan Peres ile prensipte anlaşan Trabzonspor, sağlık kontrollerinin ardından iki yıldıza da imzayı attıracak. ise ‘Beni alın’ diye kulübe haber yolladı

Lig bitiminin ardından Trabzonspor'da transfer harekâtı tüm hızıyla sürüyor. Sezona iddialı girmek isteyen Karadeniz ekibinde daha önce her konuda anlaşmaya varılan Parmalı Gervinho ve Romalı Bruno Peres'in transferlerinin sonuçlandırılmasının ardından kulüp bugün İtalya'ya özel uçak gönderecek. İki oyuncuyu alacak olan uçak, daha sonra akşam saatlerinde Türkiye'ye hareket edecek. Trabzon'a getirildikten sonra sağlık kontrolünden geçecek iki yıldız ile profesyonel sözleşme imzalanacak. Peres sağ bekte, Gervinho ise hücumun her bölgesinde oynuyor.

CRİSTİAN TELLO'DAN FIRTINA'YA HABER VAR
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda görmek istediği oyuncular arasındaki Cristian Tello'dan haber var. Real Betis forması giyen 29 yaşındaki İspanyol sol kanat ile yeni bir görüşme planlanırken, oyuncunun menajeri bordo-mavililere, "Transfer sürecinin devam etmesini istiyoruz" dedi. Yönetim, Betis'e yeni bir teklifte bulunacak. İspanyollar ilk görüşmede 4 milyon isterken, yönetim 2 milyon Euro önermişti.

CORNELİUS DEFTERİ KAPANDI
TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündemlerinde olan Andreas Cornelius transferinin artık rafa kalktığını belirtti. 'Cornelius dosyası kapanmıştır. O maliyeti Trabzonspor karşılayamaz' diyen başkan Ağaoğlu, "Oyuncunun istediği ücret Trabzonspor'un karşılayabileceği bir ücret değil" ifadelerini kullandı. Sörloth hakkında da konuşan başkan, "Leipzig, Sörloth'un kiralanmasına ya da satışına onay verse bile teklifi önce bize iletmek zorunda. Hâlâ '3-4 kulüp istiyor' deniyorsa farklı amaçlar vardır" diye konuştu.

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Trabzonspor yıldızlarına kavuşuyor
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