Trabzonspor yıldızlarına kavuşuyor

Lig bitiminin ardından Trabzonspor'da transfer harekâtı tüm hızıyla sürüyor. Sezona iddialı girmek isteyen Karadeniz ekibinde daha önce her konuda anlaşmaya varılantransferlerinin sonuçlandırılmasının ardından kulüp bugünİki oyuncuyu alacak olan uçak, daha sonra akşam saatlerinde Türkiye'ye hareket edecek. Trabzon'a getirildikten sonra sağlık kontrolünden geçecek iki yıldız ile profesyonel sözleşme imzalanacak. Peres sağ bekte, Gervinho ise hücumun her bölgesinde oynuyor.Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda görmek istediği oyuncular arasındaki Cristian Tello'dan haber var. Real Betis forması giyen 29 yaşındaki İspanyol sol kanat ile yeni bir görüşme planlanırken, oyuncunun menajeri bordo-mavililere,dedi. Yönetim, Betis'e yeni bir teklifte bulunacak. İspanyollar ilk görüşmede 4 milyon isterken, yönetim 2 milyon Euro önermişti.TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündemlerinde olan Andreas Cornelius transferinin artık rafa kalktığını belirtti.diyen başkan Ağaoğlu, "Oyuncunun istediği ücret Trabzonspor'un karşılayabileceği bir ücret değil" ifadelerini kullandı. Sörloth hakkında da konuşan başkan, "Leipzig, Sörloth'un kiralanmasına ya da satışına onay verse bile teklifi önce bize iletmek zorunda. Hâlâ '3-4 kulüp istiyor' deniyorsa farklı amaçlar vardır" diye konuştu.