Emre Belözoğlu ile 3 yıl daha

enerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktör arayışında son kararı 'Emre Belözoğlu' oldu. Yine hayal kırıklığı ile kapanan bir sezonun ardından Löw, Sarri, Rebrov, Favre, Dalic gibi isimler teknik direktörlük için geçerken Başkan Ali Koç geçen sezon Erol Bulut'un yerine göreve gelen sportif direktör Emre Belözoğlu'nun 10 maçlık performansını yeterli gördü vededi.'BU GÖREVİN ALTINDAN KALKAR'Yeni bir teknik direktörü risk olarak gören Başkan'ın yöneticilerle yaptığı toplantılardadediği öğrenildi. Halen sportif direktörlük görevini yürüten ve önceki gün de Başkan Koç ile gelecek sezonun planlaması için görüşen Belözoğlu ile 3 yıllık anlaşma yapılacak.Belözoğlu, çok kaliteli bir yıldız futbolcuydu. Hırsı ve mücadele gücüyle her şeyini sahaya yansıtan bir oyuncuydu. Bugüne kadar çok önemli teknik direktörlerle çalıştı. Mutlaka onlardan öğrendiği çok şey vardır. Ayrıca kendisi de öğrendiklerini sahaya yansıtacak çok özel yeteneklere sahip.Ama şu an için F.Bahçe erken. Şu aşamada bana göre F.Bahçe'de 3 senelik sportif başarısızlıktan sonra taraftarın da ilgisini çeken, kimsenin itiraz edemeyeceği çok önemli ve kariyerli bir yabancı hocanın getirilmesi gerekiyor.FENERBAHÇE ile sözleşmesi sona eren ve Almanya'nın Stuttgart takımıyla 4 yıllık kontrat imzalayan 17 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, yeni bir serüvene başladığı için heyecanlı olduğunu söyledi. Genç futbolcu, sarı-lacivertlilerin kendisi için çok önemli olduğunu ancak kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini belirterek, "Fenerbahçe benim evim. Orada büyüdüm, her şeyi Fenerbahçe'de öğrendim. Fenerbahçe, benim için çok büyük öneme sahip" diye konuştu.geçen sezon hamle oyuncusu olarak görev yapan Sinan Gümüş, transferde Süper Lig takımlarının gözdesi oldu. 18 maçta forma giydiği sezonu 3 gol ve 1 asistle tamamlayan 27 yaşındaki oyuncuya ligin yeni takımıtalip olduğu öğrenildi. Fenerbahçe ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi olan Sinan ise yeni teknik direktöre göre kararını vermek istiyor.