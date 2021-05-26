Karayev: Bu dostluk maçı değil, kardeşlik maçıdır

De Biasi, Türkiye ile İtalya arasında oynanacak EURO 2020'nin açılış maçı hakkında ise "İtalya, Mancini'nin gelmesinde sonra iyi bir iş çıkardı. Güçlü bir takım. Çok maç kazandı, genç ve deneyimli oyuncular var. Genç oyuncuları entegre etmeye çalışan bir isim. Mancini, Şenol Güneş gibi çalıştığı oyuncularla fark oluşturan bir teknik direktör. Türkiye ile İtalya arasındaki açılış karşılaşmasının iyi bir maç olacağını düşünüyorum." yorumunda bulundu.

Göreve 10 ay önce başladığını hatırlatan deneyimli teknik adam, "Koronavirüs döneminde göreve başlamak zorlukları da beraberinde getirdi. Kaliteli bir takımız, önemli olan uluslararası alanda tecrübe kazanmak. Büyümeye ve gelişmeye devam etmeliyiz. Bunu da yaptığımızı düşünüyorum. Tecrübe arttıkça futbol kalitesi ve başarılar artacaktır. Önümüzde 3 hazırlık karşılaşması var, bu üç maçlık periyot yarın akşam Türkiye'ye karşı başlayacak. Eylül ayındaki maçlara hazırlanmaya çalışacağız. Üç maç önemli çünkü oyuncuların nasıl geri dönüş yaptığını göreceğim. Oynayacağımız resmi maçlara oyuncuları hazırlamak çok önemli. Bu üç maçı fırsat olarak değerlendireceğim." şeklinde konuştu.

İtalyan teknik adam, "Şenol Güneş'ten bir teklif gelse İtalya maçıyla ilgili konuşur musunuz?" sorusuna ise "Benim için futbol açısından sohbet etmekle ilgili problem yok. Şenol Güneş'in benden daha fazla tecrübesi var. İtalya'da, Liverpool'da oynayan, Fransa'da şampiyonluk kazanan Burak Yılmaz gibi oyuncuları var. Analizleri yapıyordur, her biri tecrübeli oyuncular, sahip oldukları tecrübelerle birbirlerini yardımcı oluyorlardır." yanıtını verdi.