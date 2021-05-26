Top peşinde koşarken ayağını kaybetti 28 yıl sonra şampiyon oldu

"TOP PEŞİNDE AYAĞIMI KAYBETTİM AMA HALA TOP PEŞİNDE KOŞUYORUM"

Küçük yaşlarda top peşinde koştuğu sırada bir aracın çarpması sonucu sağ ayağını kaybettiğini anlatan Barış Telli, "4 yaşlarındayken topun peşinden koşarak yola çıkıyorum daha sonra aracın altında kalarak sağ ayağımı kaybediyorum ama hala topun peşinde koşuyorum. Top oynamayı çok seviyordum onun için ayağımızı bile kaybettik. Ancak spor aşkı, futbol aşkı benim için hiçbir zaman engel tanımadı. Bu zamana kadar da çok çalışarak, emek vererek bu seviyelere geldim. Normal ayağım da sakat. Bu turnuvada oynayamadım, kamplara katılamadım. İnanın yedek kulübesinde otururken bile can atıyorum. Top gelse de sahalara hemen atlasam diye uğraşıyorum. Şampiyonluk kupasını aldık ve bu her şeye bedel. Önemli olan kupayı kazanmaktı. Takım arkadaşlarım ellerinden geleni yaptı. Bu şampiyonlukta teknik ekip, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye personelleri, kulüp başkanımız ve yöneticilerimizin çok büyük emekleri var. Kupayı çok güzel bir şekilde Türkiye'de kaldırmış olduk. Şampiyonlar Ligi şampiyonu biz olduk" dedi.