Top peşinde koşarken ayağını kaybetti 28 yıl sonra şampiyon oldu

"SPOR BENİM İÇİN HER ŞEY DEMEK"

Hayata spor sayesinde tutunduğunu söyleyen Barış Telli, "Spor benim için hayat felsefesidir. Sadece futbol değil aynı zamanda atletizm de yaptım. Avrupa 2.'liğine kadar yükseldim. Tekerlekli sandalye tenisi, voleybol gibi farklı alanlarda şampiyonluklar kazanmış bir sporcuyum. Spor benim için aşk, sevgi ve her şey demek. Bütün herkese de bunu söylüyorum. Hayata ben spor ile tutundum, siz de kendi yeteneklerinizi fark edin ve bunu sergileyin. Ben aynı zamanda beden eğitimi öğretmeniyim. Bütün öğrencilerime bunu söylüyorum. Mutlaka yetenekleriniz vardır. Yeteneğinizi bir an önce keşfedin ve onun üzerinden çok çalışarak hayata tutunun diye dersler veriyorum" ifadeleri kullandı.