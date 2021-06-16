Çaykur Rizespor'dan Paraguaylı Samudio'ya veda

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "2020-2021 sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona eren profesyonel oyuncumuz Braian Jose Samudio Segovia'ya kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Paraguaylı futbolcu, 2017-2018 sezonunda transfer olduğu Karadeniz temsilcisinde en fazla forma giyen yabancı oyuncu oldu.

Samudio, ilk sezonda 34, 2018-2019 sezonunda 32, 2019-2020 sezonunda 34 maçta görev alırken, 2020-2021 sezonunda ise 39 resmi maçta sahada görev alarak toplamda 139 karşılaşmada takımına katkı verdi.

Samudio, Süper Lig'de 95, TFF 1. Lig'de 33 ve Türkiye Kupası'nda da 11 karşılaşmada mavili-yeşilli formayı giydi.