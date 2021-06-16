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Giriş Tarihi: 16.6.2021 11:55 Son Güncelleme: 16.6.2021 11:56

'dan Paraguaylı Samudio'ya veda

AA
Çaykur Rizespor'dan Paraguaylı Samudio'ya veda

ekiplerinden 'da ayrılık. Karadeniz ekibi, Paraguaylı ile yollarını ayırdı. Sözleşmesi sona eren Samudio için, "2020-2021 sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona eren profesyonel oyuncumuz 'ya kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ekiplerinden , sözleşmesi sona eren Paraguaylı futbolcu 'ya "Güle güle Samudio" sözleriyle veda etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "2020-2021 sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona eren profesyonel oyuncumuz 'ya kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Paraguaylı futbolcu, 2017-2018 sezonunda transfer olduğu Karadeniz temsilcisinde en fazla forma giyen yabancı oyuncu oldu.

Samudio, ilk sezonda 34, 2018-2019 sezonunda 32, 2019-2020 sezonunda 34 maçta görev alırken, 2020-2021 sezonunda ise 39 resmi maçta sahada görev alarak toplamda 139 karşılaşmada takımına katkı verdi.

Samudio, Süper Lig'de 95, TFF 1. Lig'de 33 ve 'nda da 11 karşılaşmada mavili-yeşilli formayı giydi.

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Çaykur Rizespor'dan Paraguaylı Samudio'ya veda
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