Szalai’yi 20’nin altına vermem

Macaristan Milli Takımı’nda boy gösteren 23 yaşındaki stopere büyük ilgi olduğunu belirten F.Bahçe Başkanı Koç, teknik adamı ise seçimden sonra açıklayacaklarını söyledi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 25-26 Haziran'da yapılacak seçimli genel kurul öncesinde açıklamalarda bulundu. Habertürk'e konuşan Başkan Koç'tan satır başları şöyle: ATTILA Szalai'ye acayip bir ilgi arttı. Oyuncularımıza absürt bir teklif gelirse satarız. Szalai için 20 milyon Euro'nun altı konuşulmaz bile. SERDAR Dursun'u çok iyi bir fırsat olduğu için aldık. Hem forvet elden çıkaracağız hem de forvet alacağız. %70 hazır olduğunu düşündüğümüz bir takım var. Bilemediniz 5 oyuncu alacağız. LUCIEN Favre baskıyı sevmiyor, buraya uygun olmadığını söyledi. Dalic'i çok istiyordum ama EURO 2020 ertelenince olmadı. Adaylarda 3'e indik, hatta 2.5… Seçildiğimiz takdirde, pazartesi açıklayacağız. ALTAY Bayındır özel bir oyuncu. Onu kolay kolay satmayacağımızı söyleyebilirim ama çok büyük ilgi var. MESUT Özil oynadıkça koşu mesafesi arttı. Ondan önümüzdeki sezon çok yararlanacağımızı düşünüyoruz. G.SARAY'IN yeni başkanı Burak Elmas'ı mektup yazarak tebrik ettim. Aile dostumuz. Ama söz konusu kulüpler olunca o konulara dostluk penceresinden bakmayabiliriz.