Son dakika: Trabzonspor'a FIFA'dan bir iyi bir kötü haber! Fabian Castillo ve Esteban...

Buna göre Trabzonspor Kulübü de FIFA'ya başvuruda bulunarak Castillo'nun transferinden kaynaklanan son taksidin Tijuana tarafından ödenmediği ve bu nedenle 575 bin euro'nun yıllık yüzde 5 faiz ve ayrıca yüzde 10 gecikme faiziyle kendilerine ödenmesini talep etti.