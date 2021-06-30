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Giriş Tarihi: 30.6.2021 11:55 Son Güncelleme: 30.6.2021 12:00

Son dakika: Trabzonspor'a FIFA'dan bir iyi bir kötü haber! Fabian Castillo ve Esteban...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika: Trabzonspor'a FIFA'dan bir iyi bir kötü haber! Fabian Castillo ve Esteban...

Son dakika... Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'a FIFA'dan bir iyi bir de kötü haber geldi. FIFA, Fabian Castillo'nun transfer taksidini ödemeyen Club Tijuana'nın 575 bin euro'luk ödemeyi faiziyle birlikte bordo-mavili kulübe ödemesine karar verdi. Öte yandan Trabzonspor ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Esteban haklı bulundu ve Karadeniz ekibinin deneyimli oyuncuya alacaklarıno ödemesine hükmedildi.

Trabzonspor'un FIFA'ya yaptığı 2 başvuru değerlendirildi ve karara bağlandı. Karadeniz ekibi, Fabian Castillo için yaptığı başvuruda haklı bulunurken, Esteban için yapılan başvuruda ise oyuncu haklı bulundu.

Trabzonspor'un 2018 yılında 1 milyon 400 bin euro bonservis bedeli karşılığında Meksika ekibi Club Tijuana'ya sattığı Fabian Castillo'nun parasının bir taksidinin ödenmediği ortaya çıktı.

Buna göre Trabzonspor Kulübü de FIFA'ya başvuruda bulunarak Castillo'nun transferinden kaynaklanan son taksidin Tijuana tarafından ödenmediği ve bu nedenle 575 bin euro'nun yıllık yüzde 5 faiz ve ayrıca yüzde 10 gecikme faiziyle kendilerine ödenmesini talep etti.

FIFA nezdinde yapılan yargılanmada Trabzonspor Kulübü haklı bulunarak, belirlenen miktarın 45 gün içerisinde Trabzonspor'a ödenmesi gerektiğine karar verdi. Bordo-mavililer bu paranın ödenmesini bekliyor.

ESTEBAN'A ÖDEME YAPILDI

Bordo-mavili takım geçtiğimiz dönemlerde Trabzonspor ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Esteban aleyhine FIFA'ya başvuruda bulunmuştu.

Ancak FIFA'nın yaptığı yargılama sonucunda Trabzonspor, oyuncunun ayrıldığı tarihe kadar olan alacaklarının tamamını ödemeye mahkum edildi. Belirlenen 700 bin euro da bordo-mavili kulüp tarafından oyuncunun hesabına yatırıldı ve dosya kapatıldı.

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