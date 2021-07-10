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Giriş Tarihi: 10.7.2021 14:25 Son Güncelleme: 10.7.2021 14:28

Son dakika: Mostafa Mohamed sonrası Mısır ekolü! Galatasaray'a Mısır'dan 3 transfer

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Mostafa Mohamed sonrası Mısır ekolü! Galatasaray'a Mısır'dan 3 transfer

Son dakika... Fatih Terim'in raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için yoğun mesai harcıyor. Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz'ı transfer eden sarı-kırmızılı takım için Mısır basınından flaş iddialar geldi. Mısır'ın Zamalek ekibinden Mostafa Mohamed'i alan Aslan'ın, Mısır'da forma giyen 3 futbolcuyla daha ilgilendiği belirtiliyor. İşte detaylar...

SABAH SPOR - DIŞ HABER! Son dakika... Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun hazırlıklarını tam gaz sürdüren Galatasaray, yaz transfer döneminde yerli isimlerle anlaştı. Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz'la sözleşme imzalayan sarı-kırmızılı takım; Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Arda Turan ve Ömer Bayram'ın kontratlarını ise uzattı. Cimbom, yabancı oyuncu transferinde de harekete geçti. Mısır basını, sarı-kırmızılıların istediği 3 futbolcuyu duyurdu.

Mısır'ın Zamalek ekibinden Mostafa Mohamed'i transfer eden ve Mısırlı oyuncunun gösterdiği performanstan memnun olan Galatasaray, Mısır liginden 3 futbolcuyu daha kadrosuna katabilir.

Mısır basınında yer alan habere göre, Al Ahly'de forma giyen Mohamed Sherif için 3 milyon dolar önerildi. 25 yaşındaki golcü oyuncu, aynı zamanda kanatlarda da görev yapabiliyor.

Aslan'ın Al Ahly'den bir isimle daha temasta olduğu ifade ediliyor. 23 yaşındaki Malili ön libero Aliou Dieng, Cimbom'un ikinci hedefi.

Galatasaray'ın Dieng için teklifi ise 4 milyon dolar.

Mısır'da Pyramids forması giyen Mısırlı Ramadan Sobhi için de girişimler başladı.

Mısır basını, 24 yaşındaki orta saha için 2.2 milyon dolar bonservis bedeli istendiğini ancak Galatasaray'ın ise 1.5 milyon euro teklif ettiğini yazdı.

Ramadan Sobhi daha önce Stoke City ve Huddersfield Town formaları da giydi.

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Son dakika: Mostafa Mohamed sonrası Mısır ekolü! Galatasaray'a Mısır'dan 3 transfer
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