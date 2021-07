Tarkan Serbest: Taraftarsız maçlar hazırlık maçları gibiydi

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın futbolcusu Tarkan Serbest yeni sezon öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Hazırlık kampının iyi gittiğini aktaran Serbest, "Kampımızı kendi tesisimizde yapıyoruz. İki hafta oldu. Son hafta kampa girdik. Bu ikinci aşaması kampın. Geçen hafta Galatasaray karşılaşmasıyla hazırlık maçlarımız da başladı. Keyifler yerinde, her şey iyi gidiyor. Antrenmanda uyguladığımız şeyleri hoca maçlarda görmek istiyor" diye konuştu.

"GEÇEN SENE DAHA ZOR GEÇTİ"

Bu sezon ligde üst sıralara oynamak istediklerini dile getiren Tarkan Serbest, "Kasımpaşa'da 3 sezon oynadım. Bu sezonlarda hep düşmeye oynadık ama geçen sene biraz daha zor geçti. Sakatlığımdan dolayı 3 ay takımdan uzak kaldım ama geri döndükten sonra son maçlarımıza motive olarak çıktık. Bu sene daha farklı hedeflerimiz var. Hoca ve takımla birlikte bunları konuştuk. Bu sene üst sıralara oynamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"EN RAHAT HİSSETTİĞİM YER STOPER"

Kariyerinde genellikle orta sahada görev yapan 27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'nın savunmada yaşadığı uzun süreli sakatlıklar sonrasında stoperde oynamıştı. Geçen sene defansta iyi performans gösterdiğini düşündüğünü belirten Tarkan, "Geçen sezon stoperler genelde hep sakatlandı. Julian vardı, Thomas bir ara sakattı. Ben 6 numara oynamama rağmen hocam beni stoper oynattı. Çünkü o pozisyonda oyuncu yoktu. Kendi açımdan iyi de oynadım. Omzumdan 4 sene önce de ameliyat olmuştum. Bu ikinci oldu ama iyi geri döndüm. Geri döndükten sonra yine stoper oynadım ve bu sene tekrar stoper pozisyonundan devam. Şu an en rahat hissettiğim stoper. Çünkü oyun önümde, ayaklarım iyi. Topu oyuna sokabiliyorum. Topla oyun kurmayı seviyorum. Şu anda rahatım ama hocam beni hangi pozisyonda oynatmak isterse orada oynarım" şeklinde konuştu.

"MİLLİ TAKIM ELİNDEN GELENİ YAPTI"

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'deki performansını da değerlendiren Tarkan Serbest, "Turnuvalar her zaman zordur. Bence milli takımımız elinden gelen her şeyi yaptı. Maalesef iyi gitmedi ama inşallah önümüzdeki turnuvalarda daha başarılı oluruz" dedi.

"AVUSTURYA'DA KİMSESİZ ÇOCUKLAR İÇİN KURDUĞUMUZ VAKFI BÜYÜTEREK TÜRKİYE VE AFRİKA'YA AÇILMAK İSTİYORUZ"

Doğup büyüdüğü Avusturya'da kurduğu vakıfla kimsesiz çocuklara yardım eden deneyimli futbolcu, projeyi büyüterek Türkiye ve Afrika'da da yardım gerçekleştirmeyi hayal ettiğini söyledi. Geçen sene doğum gününde vakfı kurduğunu anlatan Tarkan, "Tam 1 sene oldu. Geçen sene doğum günümde hayal ettiğim şeyi yaptım. Avusturya'da çocuklar üzerine vakıf kurdum. Annem, babam ve kardeşlerim olsun biz böyle yetiştik ve böyle büyüdük; insanlara yardım etmek ve destek olmak için. O yüzden hep hayalimdi bu proje. Şu an bu vakfı büyütüp ilerleyen zamanlarda Türkiye ve Afrika'ya açılmak istiyoruz" diye konuştu.

"SÜPER LİG'DE OYNADIK EVET AMA TARAFTARSIZ MAÇLAR HAZIRLIK MAÇI GİBİYDİ"

Taraftarlı oynanan maçları özlediklerinin altını çizen Tarkan Serbest, şöyle devam etti:

"Taraftarsız 1,5 sene oldu. Süper Lig'de oynadık evet ama hazırlık maçları gibiydi. Taraftarımızı çok özledik tabii ki. İnşallah bu sezon da güzel bir atmosfer olur. Taraftarlarımızı stadyuma bekliyoruz. Bizi desteklesinler. Bu sezon, güzel bir sezon olsun."

"ŞENOL HOCA ANTRENMAN VE MAÇLARDA BİZİ HER KONUDA ANLIYOR"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can ile ilgili düşüncelerini de paylaşan tecrübeli oyuncu, "Kariyerinin başında. Geldiğimiz yerlerden geldi. O yüzden çok iyi. Antrenman ve maçlarda bizi her konuda anlıyor. Bu benim için çok önemli. İnşallah ilerleyen zamanlarda kariyerinde güzel bir yerlere gelir" şeklinde konuştu.