Bülent Uygun: Kendilerini dünya futboluna kanıtlamış 3 futbolcuyu aramıza katacağız

Ayrıca altyapı çalışmıyor ki, milli takımda sol bek bulamıyorsunuz. Kulüplerimizin altyapıları çok kötü. Maaş ve saha olmayan ortamda futbolcu yetişmez. Bizler sokak aralarında yetiştik ama o zamanki futbol büyüklerimiz, bize her türlü bilgi paylaşımını yapıyordu. Sizler antrenörleri toplayıp, 'Türk futbolu için ne yapmalıyız?' diye sordunuz mu? Yöneticiler olarak yaptığınız toplantılarda aldığınız kararlar sadece Türk futboluna verilen zararlar... İnşallah kısa süre içerisinde doğru, interaktif ve uzaktan eğitimle Avrupa futbolunda oynayan Türk gençlerini çıkartır ve yetiştiririz."

"KULÜPLERİMİZ HOCALARINI EĞİTİM ALMALARI İÇİN YURT DIŞINA YOLLAMALI"

Son dönemde yabancı yerine Türk çalıştırıcılarının tercih edilmesinin güzel bir gelişme olduğunu fakat antrenörlerin kendisini geliştirerek yurt dışına açılması gerektiğini anlatan Uygun, "Türk hocalar olarak yurt dışına bir türlü açılamadık. Ya dil problemimiz var ya da başka problemlerden dolayı ama yabancı futbolcu getirme konusuna bakıldığında maşallahımız var. Bazı hocalarımız kendilerini çok geliştirdi ama çok büyük hocalarımız arasından aramıza katılan hoca olmadı. Herkes kendi kendine çabalayarak kendisini geliştirmeye çalışıyor. Bence böyle olmamalı. Kulüplerimiz, hocalarını eğitim almaları için yurt dışına yollamalı." şeklinde konuştu.

Uygun, yeni sezonda taraftarlarına kavuşacakları için çok mutlu olduklarını ama salgının henüz bitmediğine dikkati çekerek, çok dikkatli olunmasını istedi.