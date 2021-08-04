Son dakika: Fatih Terim çok istiyordu gerçek ortaya çıktı! Aliou Dieng yıllar önce...

Son dakika... Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala transferde gaza basan Galatasaray, orta saha bölgesine istediği takviyeyi henüz yapamadı. Yaz transfer döneminin geride kalan diliminde; Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu, Boey, Cicaldau ve Aanholt'u alan sarı-kırmzılılar, çalışmalarını sürdürüyor.
Fatih Terim'in ısrarla istediği Gedson Fernandes için Benfica'dan olumsuz haberler gelmesinin ardından Aslan, rotayı diğer isimlere çevirdi. Galatasaray'ın gündemindeki isim ise Malili Al Ahly.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta sahayı en az bir isimle daha güçlendirmeyi planlıyor.
Sarı-kırmızılı takım, geçtiğimiz sezon Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes'i tekrar transfer etmek istese de Portekiz ekibi son anda oyuncuyu takımda tutma kararı aldı.
Bu gelişme üzerine Aslan da Mısır'da Al Ahly forması giyen Aliou Dieng ile anlaşmaya yaklaştı. Dieng, Avrupa'da forma giymek isterken kulübü de satışına sıcak bakıyor.
19 YAŞINDA ALTYAPIYA KABUL EDİLMEDİ
Galatasaray'ın 23 yaşındaki Malili orta saha için 5 milyon Euro teklif ettiği gelen haberler arasında. Al Ahly'nin ise sonraki satıştan yüzde 20 pay istediği öğrenildi. Görüşmeler tüm hızıyla devam ederken Dieng için kısa süre içerisinde anlaşma sağlanması bekleniyor.
2017 yılında henüz 19 yaşındayken Adana Demirspor ile 2 ay deneme antrenmanlarına çıkan Aliou Dieng, o dönem Adana'da oturum izni bile aldı. Ancak transfer son anda resmiyete dökülmezken, Dieng'in Florya altyapısına da önerildiği ancak olumlu cevap alamadığı ortaya çıktı.
ALİOU DİENG KİMDİR?
16 Ekim 1997'de Mali'de dünyaya gelen Aliou Dieng, kariyerine ülkesinin takımlarından Djoliba'da başladı. 2018'de 40 bin Euro bedelle Cezayir ekibi MC Alger'e transfer oldu.
Ardından 2019-20 sezonunun başında 1.1 milyon Euro bedelle Mısır takımı Al Ahly'ye geçti. Genç futbolcu, geçtiğimiz sezon 36 maçta 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.