Son dakika: Fatih Terim çok istiyordu gerçek ortaya çıktı! Aliou Dieng yıllar önce...

2017 yılında henüz 19 yaşındayken Adana Demirspor ile 2 ay deneme antrenmanlarına çıkan Aliou Dieng, o dönem Adana'da oturum izni bile aldı. Ancak transfer son anda resmiyete dökülmezken, Dieng'in Florya altyapısına da önerildiği ancak olumlu cevap alamadığı ortaya çıktı.