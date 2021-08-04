Biles dengede BRONZU aldı TOKYO 2020'de yaşadığı zihinsel sağlık sorunları nedeniyle Artistik Cimnastik'teki genel tasnif, atlama masası, asimetrik bar ve yer aleti finallerine çıkmayan Simone Biles, denge aletinde mücadele etti. 14.000 puan toplayan 24 yaşındaki sporcu, Çin'den 16 yaşındaki Chenchen Guan (14.633) ve 18 yaşındaki Xijing Tang'ın (14.233) gerisinde kalıp bronz aldı. Bu, Biles'in Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunları kariyerinin31. madalyası oldu.
Futbolda finalin adı BREZİLYA-İSPANYA
TOKYO'DA futbolun finalistleri dün belli oldu. Brezilya, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten maçta penaltı atışları sonunda Meksika'yı4-1 yenerek finale yükseldi. Japonya ile normal süresi 0-0 biten karşılaşmayı uzatmalarda 1-0 kazanan İspanya, finalde Brezilya'nın rakibi oldu. Final maçı 7Ağustos'ta saat 14.30'da oynanacak.
GASOL kardeşler milli takımı bıraktı
TOKYO'DA erkek basketbolunda son 3 olimpiyatta altın alan ABD, İspanya'yı95-81 yenip üst üste 10. kez yarıfinale yükseldi. İspanya'da ise iki kariyer vedası geldi. Pau Gasol ve kardeşiMarc Gasol, milli takım kariyerlerini noktaladıklarını duyurdu. Marc, geçen sezonu Los Angeles Lakers'ta, Pau ise Barcelona'da geçirmişti. İtalya'yı 84-75 yenen Fransa da 21 yıl sonra olimpiyatlarda yarı finali gördü.
GANA 29 yıl sonramadalyaya ulaştı
GANA, 29 yıl sonra ilk defa 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazandı. Boksta 20 yaşındaki Samuel Takyi, Amerikalı Duke Regan'a yarı finalde 4-1 kaybedip bronz madalyanın sahibi oldu. Takyi, 1992'den beri Gana adına Olimpiyat madalyası kazanan ilk sporcu olarak tarihe geçti. Gana, Olimpiyat Oyunları'nın başlangıcından bu yana 3'ü bokstan 4 madalya kazanmıştı.
Furkan 127 milyon TL ücret alacak NBA'DE Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, takımıyla 3 yıl için 15 milyon dolar (yaklaşık127 milyon TL) karşılığında yenidenanlaştı. Oyun kurucu ve kısa forvet pozisyonlarında oynayabilen 24 yaşındaki yıldız, NBA'e 4 Temmuz 2017'de Anadolu Efes'le yollarını ayırarak ayak basmıştı.
Yunan yüzücülerKovid-19'a yenik
YUNANISTAN Artistik Yüzme Takımı, 4 sporcusunda Kovid-19 tespit edildiği gerekçesiyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan çekildi. 4 kadın sporcunun karantinaya alındığı, diğer sporcularla temasta bulunmadığı kaydedildi.