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Giriş Tarihi: 4.8.2021

Spor turu

Spor turu
Biles dengede BRONZU aldı
TOKYO 2020'de yaşadığı zihinsel sağlık sorunları nedeniyle Artistik Cimnastik'teki genel tasnif, atlama masası, asimetrik bar ve yer aleti finallerine çıkmayan Simone Biles, denge aletinde mücadele etti. 14.000 puan toplayan 24 yaşındaki sporcu, Çin'den 16 yaşındaki Chenchen Guan (14.633) ve 18 yaşındaki Xijing Tang'ın (14.233) gerisinde kalıp bronz aldı. Bu, Biles'in Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunları kariyerinin 31. madalyası oldu.

Futbolda finalin adı BREZİLYA-İSPANYA
TOKYO'DA futbolun finalistleri dün belli oldu. Brezilya, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten maçta penaltı atışları sonunda Meksika'yı 4-1 yenerek finale yükseldi. Japonya ile normal süresi 0-0 biten karşılaşmayı uzatmalarda 1-0 kazanan İspanya, finalde Brezilya'nın rakibi oldu. Final maçı 7 Ağustos'ta saat 14.30'da oynanacak.

GASOL kardeşler milli takımı bıraktı
TOKYO'DA erkek basketbolunda son 3 olimpiyatta altın alan ABD, İspanya'yı 95-81 yenip üst üste 10. kez yarı finale yükseldi. İspanya'da ise iki kariyer vedası geldi. Pau Gasol ve kardeşi Marc Gasol, milli takım kariyerlerini noktaladıklarını duyurdu. Marc, geçen sezonu Los Angeles Lakers'ta, Pau ise Barcelona'da geçirmişti. İtalya'yı 84-75 yenen Fransa da 21 yıl sonra olimpiyatlarda yarı finali gördü.

GANA 29 yıl sonra madalyaya ulaştı
GANA, 29 yıl sonra ilk defa 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazandı. Boksta 20 yaşındaki Samuel Takyi, Amerikalı Duke Regan'a yarı finalde 4-1 kaybedip bronz madalyanın sahibi oldu. Takyi, 1992'den beri Gana adına Olimpiyat madalyası kazanan ilk sporcu olarak tarihe geçti. Gana, Olimpiyat Oyunları'nın başlangıcından bu yana 3'ü bokstan 4 madalya kazanmıştı.

Furkan 127 milyon TL ücret alacak
NBA'DE Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, takımıyla 3 yıl için 15 milyon dolar (yaklaşık 127 milyon TL) karşılığında yeniden anlaştı. Oyun kurucu ve kısa forvet pozisyonlarında oynayabilen 24 yaşındaki yıldız, NBA'e 4 Temmuz 2017'de Anadolu Efes'le yollarını ayırarak ayak basmıştı.

Yunan yüzücüler Kovid-19'a yenik
YUNANISTAN Artistik Yüzme Takımı, 4 sporcusunda Kovid-19 tespit edildiği gerekçesiyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan çekildi. 4 kadın sporcunun karantinaya alındığı, diğer sporcularla temasta bulunmadığı kaydedildi.

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