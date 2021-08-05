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Giriş Tarihi: 5.8.2021 07:45 Son Güncelleme: 5.8.2021 07:46

Olimpiyatlarda 4x100 metre bayrak yarışı Türkiye diskalifiye edildi!

AA
Olimpiyatlarda 4x100 metre bayrak yarışı Türkiye diskalifiye edildi!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde Türk Milli Takımı, erkekler 4x100 metre bayrak yarışı elemelerinde diskalifiye edilerek finale kalamadı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde final müsabakaları devam etti. Erkekler 4x100 metre bayrak elemelerinde Ertan Özkan, Jak Ali Harvey, Kayhan Özer ve Ramil Guliyev'den oluşan Türk Milli Takımı, ikinci seride yarıştı.

Yarışı 39 saniyede bitiren milliler, bu sezonki en iyi derecelerine imza atmasına rağmen serisinde sonuncu oldu. Yarış sonrasında yapılan kontrollerde millilerin ilk bayrak değişimi sırasında geçiş kurallarını çiğnediği gerekçesiyle diskalifiye edildi.

Aynı seride 38.10'luk derece yapan ve 6. olan ABD de elenerek büyük bir sürpriz yaşattı.

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Olimpiyatlarda 4x100 metre bayrak yarışı Türkiye diskalifiye edildi!
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