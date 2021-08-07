Son dakika: Fenerbahçe’nin yeni transferinde Gökhan Gönül detayı! Burak Kapacak resmen açıklandı...

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle: "Futbol A Takımımız, Bursaspor'dan 21 yaşındaki oyuncu Burak Kapacak'ı kadrosuna katmıştır. Kulübümüzle 5 yıllık anlaşma imzalayan Burak Kapacak'a Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz."
GÖKHAN GÖNÜL DETAYI
21 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe efsanesi Gökhan Gönül'ün uzun yıllar terlettiği 77 numaralı formayı giyecek.
Genç oyuncu Burak Kapacak, geçtiğimiz yıl Bursaspor'da dikkatleri üzerine çekmişti. TFF 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor'un formasını giyen 21 yaşındaki oyuncu, Türkiye Kupası ve 1. Lig olmak üzere toplam 34 maça çıktı.
Sol ve sağ kanatlarda görev yapabilen Burak, TFF 1. Lig'de 7 gol ve 7 asiste imza atarak büyük kulüpleri etkilemeyi başardı.
Genç oyuncunun ismi transfer dönemi boyunca diğer İstanbul takımlarıyla da anılıyordu.
"HAYALİME KAVUŞTUĞUM İÇİN MUTLUYUM"
Fenerbahçe'nin duyuru videosunda açıklamalarda bulunan Burak Kapacak, "Hayalime kavuştuğum için çok mutluyum. Çubuklu forma altında elimden ne geliyorsa daha fazlasını yapacağım." diye konuştu.