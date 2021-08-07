Son dakika: Fenerbahçe’nin yeni transferinde Gökhan Gönül detayı! Burak Kapacak resmen açıklandı...

"HAYALİME KAVUŞTUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

Fenerbahçe'nin duyuru videosunda açıklamalarda bulunan Burak Kapacak, "Hayalime kavuştuğum için çok mutluyum. Çubuklu forma altında elimden ne geliyorsa daha fazlasını yapacağım." diye konuştu.