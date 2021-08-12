Haydi Galatasaray! Sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak. İlk maçtan 1-1'le ayrılan Fatih Terim'in öğrencileri, galibiyet ve tur için sahada yer alacak. Muslera'nın kırmızı kart cezalısı olduğu maçta, Radamel Falcao da forma giymeyecek. Bu doğrultuda, Galatasaray maçı hangi kanalda ve şifresiz mi konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı.
Zorlu geçmesine kesin gözü ile bakılan mücadeleye çok az bir süre kala, St. Johnstone Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına yanıt aranmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, Galasaray'ın maçı şifreli olarak ekranlara gelecek ve saat 21.00'de başlayacak. Peki, Galatasaray maçı hangi kanalda?
İşte, UEFA Avrupa Ligi St. Johnstone Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler;
Perth kentindeki McDiarmid Park'ta oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. Letonyalı hakem Andris Treimanis'in yöneteceği karşılaşma, D Smart Spor'dan canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
ST. JOHNSTONE: Clark, Devine, Mccart, Gordon, Jason Kerr, Davidson, Wotherspoon, McCann, Rooney, Kane, O'Halloran
GALATASARAY: İsmail Çipe, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Feghouli, Arda, Diagne
Galatasaray, turu geçmesi halinde Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Sarı-Kırmızılılar, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.
FATİH TERİM YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 85. MAÇ
Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 85. müsabakasına çıkacak.
Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 84 karşılaşma oynayan sarı-kırmızılı takım, 32 galibiyet, 18 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 113 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 127 gol gördü.