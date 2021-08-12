Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? UEFA St. Johnstone Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 12.8.2021 10:17

Galatasaray maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? UEFA St. Johnstone Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? UEFA St. Johnstone Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında St. Johnstone ile karşılaşacak. İlk karşılaşmada İskoç ekibi ile 1-1 berabere kalan sarı kırmızılılar, tur için galibiyet hesapları yapıyor. Bu noktada, Galatasaray maçı hangi kanalda ve şifresiz mi konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, UEFA Avrupa Ligi St. Johnstone Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman ve saat kaçta? İşte, St. Johnstone Galatasaray maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'ler

Haydi Galatasaray! Sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak. İlk maçtan 1-1'le ayrılan Fatih Terim'in öğrencileri, galibiyet ve tur için sahada yer alacak. Muslera'nın kırmızı kart cezalısı olduğu maçta, Radamel Falcao da forma giymeyecek. Bu doğrultuda, Galatasaray maçı hangi kanalda ve şifresiz mi konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

ST. JOHNSTONE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Zorlu geçmesine kesin gözü ile bakılan mücadeleye çok az bir süre kala, St. Johnstone Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına yanıt aranmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, Galasaray'ın maçı şifreli olarak ekranlara gelecek ve saat 21.00'de başlayacak. Peki, Galatasaray maçı hangi kanalda?

İşte, UEFA Avrupa Ligi St. Johnstone Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler;

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Perth kentindeki McDiarmid Park'ta oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. Letonyalı hakem Andris Treimanis'in yöneteceği karşılaşma, D Smart Spor'dan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

ST. JOHNSTONE: Clark, Devine, Mccart, Gordon, Jason Kerr, Davidson, Wotherspoon, McCann, Rooney, Kane, O'Halloran

GALATASARAY: İsmail Çipe, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Feghouli, Arda, Diagne

GALATASARAY TURU GEÇERSE KİMLE EŞLEŞECEK?

Galatasaray, turu geçmesi halinde Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Sarı-Kırmızılılar, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.

FATİH TERİM YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 85. MAÇ

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 85. müsabakasına çıkacak.

Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 84 karşılaşma oynayan sarı-kırmızılı takım, 32 galibiyet, 18 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 113 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 127 gol gördü.

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Galatasaray maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? UEFA St. Johnstone Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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