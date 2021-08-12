Haydi Galatasaray! Sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak. İlk maçtan 1-1'le ayrılan Fatih Terim'in öğrencileri, galibiyet ve tur için sahada yer alacak. Muslera'nın kırmızı kart cezalısı olduğu maçta, Radamel Falcao da forma giymeyecek. Bu doğrultuda, Galatasaray maçı hangi kanalda ve şifresiz mi konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

ST. JOHNSTONE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Zorlu geçmesine kesin gözü ile bakılan mücadeleye çok az bir süre kala, St. Johnstone Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına yanıt aranmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, Galasaray'ın maçı şifreli olarak ekranlara gelecek ve saat 21.00'de başlayacak. Peki, Galatasaray maçı hangi kanalda?

İşte, UEFA Avrupa Ligi St. Johnstone Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler;