Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi rövanş maçında Molde'ye konuk oluyor. İlk maçında 3-3'lük skorla berabere kalan Karadeniz ekibi, rakibini evinde mağlup etmek için kıran kırana bir mücadele ortaya koymaya hazırlanıyor. Karşılaşmayı izlemek ve heyecanlı anlara tanık olmak isteyenler Molde Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı detaylarını öğrenmek için "Molde Trabzonspor maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
Molde Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı izleme linki ve maça ilişkin ilk 11 detayları şöyle;
UEFA Konferans Ligi Molde - Trabzonspor maçında ilk düdük 12 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 19:00'da çalacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından izlenilebilecek.
Aşağıda yer alan canlı yayın oynatıcısına tıklayarak mücadeleyi canlı izleyebilirsiniz…
Norveç temsilcisi Molde ile Trabzonspor arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
STAT: Molde
HAKEMLER: Fabio Verissimo, Rui Teixeira, Pedro Nuno De Sa Martins (Portekiz)
MOLDE XI: Linde, Gregersen, Bjornbak, Sinyan, Knudtzon, Mannsverk, Wolff Eikrem, Hestad, Risa, Omoijuanfo, Brynhildsen
TRABZONSPOR XI: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Berat Özdemir, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny