Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Molde Trabzonspor maçı canlı izle! UEFA Konferans Ligi Molde Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı | A SPOR CANLI YAYIN İZLE
Giriş Tarihi: 12.8.2021 19:10 Son Güncelleme: 12.8.2021 19:10

Molde Trabzonspor maçı canlı izle! UEFA Konferans Ligi Molde Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı | A SPOR CANLI YAYIN İZLE

Molde Trabzonspor maçı canlı izle! UEFA Konferans Ligi Molde Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı | A SPOR CANLI YAYIN İZLE

UEFA Konferans Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor, Molde ile 2. karşılaşma için yeşil sahada buluşacak. İlk maçın 3-3’lük beraberlikle tamamlanmasının ardından, rövanş maçına çıkacak Karadeniz Fırtınası sahadan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Öte yandan Molde Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları öğrenmek isteyen futbolseverler “Molde Trabzonspor maçı canlı izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Molde Trabzonspor maçı canlı izleme bağlantısı ve maça ilişkin tüm detaylar.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi rövanş maçında Molde'ye konuk oluyor. İlk maçında 3-3'lük skorla berabere kalan Karadeniz ekibi, rakibini evinde mağlup etmek için kıran kırana bir mücadele ortaya koymaya hazırlanıyor. Karşılaşmayı izlemek ve heyecanlı anlara tanık olmak isteyenler Molde Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı detaylarını öğrenmek için "Molde Trabzonspor maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

MOLDE TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

Molde Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı izleme linki ve maça ilişkin ilk 11 detayları şöyle;



UEFA Konferans Ligi Molde - Trabzonspor maçında ilk düdük 12 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 19:00'da çalacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından izlenilebilecek.



Aşağıda yer alan canlı yayın oynatıcısına tıklayarak mücadeleyi canlı izleyebilirsiniz…

ASpor CANLI YAYIN



MOLDE TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER

Norveç temsilcisi Molde ile Trabzonspor arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

STAT: Molde

HAKEMLER: Fabio Verissimo, Rui Teixeira, Pedro Nuno De Sa Martins (Portekiz)

MOLDE XI: Linde, Gregersen, Bjornbak, Sinyan, Knudtzon, Mannsverk, Wolff Eikrem, Hestad, Risa, Omoijuanfo, Brynhildsen

TRABZONSPOR XI: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Berat Özdemir, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

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Molde Trabzonspor maçı canlı izle! UEFA Konferans Ligi Molde Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı | A SPOR CANLI YAYIN İZLE
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