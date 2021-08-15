Son dakika: Galatasaray’a transferi son anda iptal olmuştu! Japhet Tanganga İngilizleri mest etti…

Son dakika… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonluğunu kıl payı kaçıran Galatasaray, Mustafa Cengiz yönetiminin yerine gelen Burak Elmas yönetimiyle birlikte yepyeni bir yapılanmaya girdi. Daha önce yaşı ilerlemiş futbolcuları yüksek yıllık ücretleriyle kadrosuna katmaktan çekinmeyen sarı-kırmızılılar, yeni yönetimle birlikte bunu tersine çevirdi.
Transfer sezonu boyunca Fatih Terim'le doğrudan iletişim kuran Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 6 yeni transferle yeni bir kadro oluşturmayı başardı.
Bu yeni transferlerin en çok dikkat çeken noktası ise genç oyuncular üzerine kurulu olması oldu. 25 yaşın altındaki oyunculara bonservis bedeli ödemekten çekinmeye Galatasaray, yıllık ücretlerini düşük tuttu.
Eski yönetim döneminde alınan Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ün yanı sıra, Barış Alper Yılmaz, Cicaldau, Sacha Boey, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu ve Victor Nelsson kadroya katılan isimler oldu.
DÜNYA YILDIZLARINI SAHADAN SİLDİ
Transfer dönemi boyunca birçok oyuncuyla anılan Galatasaray'ın, bitirmeye en çok yaklaştığı isimlerden birisi de Tottenham'ın genç oyuncusu Japhet Tanganga olmuştu.
İngiliz basınında da sıklıkla yer alan Galatasaray ve Tanganga birleşimi, 1 yıllık kiralama anlaşmasıyla bitmeye çok yakındı.
Ancak Tanganga'nın yerine Nelsson'u tercih eden Galatasaray teknik heyeti, bu transferden vazgeçmişti.
22 yaşında ve savunmanın her bölümünde oynayabilen İngiliz genç oyuncu, Tottenham'ın yeni hocası Nuno Espirito Santo ile yeni sezona etkileyici bir başlangıç yaptı.
Hazırlık maçlarında da fazlasıyla süre bulan Tanganga, yeni sezonun ilk maçında Manchester City'e karşı ilk 11'de sahne aldı.
Tottenham'ın 1-0 kazandığı zorlu mücadelede 83 dakika sahada kalan Tanganga, karşısındaki dünya yıldızları Sterling ve Grealish'e geçit vermedi.
Maçın ilk 45 dakikasında girdiği ikili mücadelelerin 5'inden faul alarak ayrılan Tanganga, taraftarını da oldukça heyecanlandırdı.
Man. City'e karşı sağ bek bölgesinde görev alan genç oyuncu, Tottenham taraftarı tarafından tam not aldı.
Yüzde 90 pas isabet oranıyla oynayan Tanganga, 5 top kazanma ve 3 müdahele denemesinin 2'sinde başarılı oldu. Galatasaray, genç oyuncuyla anlaşma sağlamış ancak oyuncunun Premier Lig'de kalmak istemesinden dolayı Victor Nelsson'u transfer etmişti.